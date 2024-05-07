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Политика ,  
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Посольство осудило запрет властей Берлина на флаг России 9 мая

Посольство назвало неприемлемым запрет властей Берлина на флаг России 9 мая
Фото: Carsten Koall / dpa / Global Look Press
Фото: Carsten Koall / dpa / Global Look Press

Решение властей Берлина запретить демонстрацию 8–9 мая флага России и символики, связанной с Днем Победы, неприемлемо. Об этом заявило посольство России в Германии.

Дипломатическое представительство сообщило, что власти Берлина запретили показывать на «основных советских воинских мемориалах» флаг России, Знамя Победы, георгиевские ленточки, элементы исторической военной формы государств антигитлеровской коалиции и песни военных лет.

Посольство напомнило, что «за мирное небо Советский Союз заплатил жизнями свыше 27 млн своих граждан, павших на полях сражений, замученных в нацистских концентрационных лагерях, умерших от непосильного принудительного труда, голода и болезней».

Диппредставительство назвало запреты проявлением дискриминации, «противоречащей духу послевоенного исторического примирения народов России и Германии», и потребовало их отменить. Посольство подчеркнуло, что граждане Германии должны иметь возможность достойно почтить память погибших красноармейцев.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

В Берлине 8 и 9 мая в 79-ю годовщину победы над германским нацизмом и освобождения Европы запланированы многочисленные демонстрации и памятные мероприятия, пишет Zeit. В частности, в городе будут возлагать цветы на советских мемориалах в Трептов-парке и районе Тиргартен.

Полиция Берлина запретила демонстрировать на церемониях флаг России, российскую военную форму, символы «V», «Z» и другую символику, связанную с военной операцией на Украине. Военные марши и песни также запрещены. Ограничения не распространяются на ветеранов Второй мировой и дипломатов.

В 2023 году берлинская полиция запретила 8 и 9 мая как российскую, так и украинскую символику. Однако суд отменил ограничение на атрибутику Украины.

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Теги
Берлин Германия посольство День Победы 9 Мая

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Полезные знакомства и инсайты
принять участие

12+

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