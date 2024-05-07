В Херсонской области ФСБ задержала завербованного Украиной сотрудника МЧС

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ФСБ задержала сотрудника МЧС Херсонской области, который был завербован украинской разведкой и хранил взрывчатку для терактов и диверсий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ведомства.

По версии службы, в июле 2022 года мужчину завербовали сотрудники Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. По их заданию местный житель перевез и хранил у себя дома в селе Каиры самодельные взрывные устройства для совершения терактов и диверсий.

Против него завели дело по ст. 275.1 Уголовного кодекса — сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией. По статье грозит до восьми лет заключения. Правоохранители проводят следственные мероприятия.

В конце апреля 2024 года ФСБ задержала жителя Приморья, который тайно сотрудничал с организацией, подконтрольной ГУР. В службе сообщили, что он желал содействовать «в деятельности против безопасности» России. Против задержанного завели дело по аналогичной статье.