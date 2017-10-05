ЦБ отберет комиссию у МФО

Банк России намерен бороться с уловками микрофинансистов

Микрофинансовые организации все чаще прибегают к скрытым комиссиям и дополнительным платежам, констатировал ЦБ. Так они пытаются повысить доходность бизнеса, снижающуюся из-за ужесточения регулирования

Фото: Александр Коряков / «Коммерсантъ»

О том, что микрофинансовые организации (МФО) стали активнее использовать всевозможные комиссии и навязывать дополнительные услуги, заявил на днях руководитель службы по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров Банка России Михаил Мамута на осеннем микрофинансовом форуме MFO Russia Forum 2017. По его словам, на фоне ужесточения регулирования микрофинансового рынка его участники пытаются сохранять прибыльность, причем не всегда законными способами, в частности за счет неправомерного получения комиссионных.

До последнего времени политика ценообразования МФО всегда была достаточно прозрачной, а высокая ставка являлась единственной взимаемой платой с заемщика, сообщил представитель ЦБ. «Сегодня плата, взимаемая с заемщика, начинает размываться и распадаться на несколько частей. Ставка отдельно, комиссия за сопровождение отдельно, страхование отдельно и т.д. и т.п., — сообщил Мамута. — Это все допустимо, но в тех пределах, которые установлены законом. То есть если все это включается в полную стоимость кредита, потребитель видит финальную цифру, и при этом услуга не навязана заемщику, а приобретена им добровольно».

Дополнительные ухищрения

По словам представителя ЦБ, МФО используют и непрямые способы повышения собственных доходов: не только вводя дополнительные комиссии при заключении договора, но и автоматически пролонгируя договоры и устанавливая второй график платежей. «Были случаи, когда договор был подписан с одной процентной ставкой, а через три дня вступало в действие подписанное тогда же дополнительное соглашение, которое меняло эту процентную ставку», — пояснил представитель надзорного органа.​

По словам участников рынка микрофинансирования, речь может идти об уловке, когда обычная ставка размером чуть более 2% в день (максимальная ставка ограничена законодательно и не может более чем на треть превышать среднерыночную ставку по тому или иному виду займа) при просрочке увеличивается до 4% в день. Также вспоминают так называемые бесплатные микрозаймы, когда клиент оформляет заем со ставкой 0% в день, однако в условиях договора прописаны серьезные санкции — в случае просрочки проценты появляются и увеличиваются. По словам партнера адвокатского бюро «Ионцев, Ляховский и партнеры» Игоря Дубова, в таком подходе может быть сразу два нарушения: увеличенная ставка не учитывается при расчете полной стоимости кредита, а размер штрафных санкций превышает максимально допустимый уровень, установленный ​законом №353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)»: не более 20% годовых, а по беспроцентным займам — 0,1%.

На такие случаи уже обращала внимание прокуратура. В феврале 2017 года ТACC сообщил о том, что прокуратура Кировской области установила факт выдачи займа под 2379% годовых. Изначально заемщик оформил в микрофинансовой организации заем под 292% годовых на 20 дней, затем стороны заключили дополнительное соглашение об изменении срока возврата займа и увеличении процентов до 2379%. Надзорное ведомство признало действия МФО незаконными.

Банк России намерен активно бороться с подобного рода уловками, заключил Мамута: выписывать нарушителям предписания, давать разъяснения по вопросам, не урегулированным в законодательстве, закреплять определенные ограничения в профильных законах или базовых стандартах по защите прав получателей финансовых услуг.

Михаил Мамута (Фото: Николай Галкин / ТАСС)

Комиссионная активность

Позже в ответе на запрос РБК в ЦБ уточнили, что подобные практики встречались и раньше, но носили единичный характер. Указанные ухищрения и сейчас использует ограниченное количество компаний, но число таких нарушений уже не исчисляется единицами. «За январь—август 2017 года в Банк России поступило 457 жалоб по порядку и условиям предоставления микрозаймов (включает также случаи неправомерного начисления комиссий и навязывание страховок)», — уточнили в ЦБ.

В качестве примеров комиссий, которые навязываются заемщику, в Банке России привели «комиссии за оказание дополнительных услуг заемщику, например за обслуживание займа, за сопровождение договора, за информационно-справочное обслуживание, за пролонгацию договора». «Законодательство о потребительском кредите (займе) устанавливает требования к порядку и условиям оказания таких услуг, — пояснили в ЦБ. — Во-первых, заемщик должен быть проинформирован о них и выразить свое согласие с их предоставлением. Во-вторых, не допускается взимание кредитором вознаграждения за исполнение обязанностей, возложенных на него нормативными правовыми актами РФ, а также за услуги, оказывая которые, кредитор действует исключительно в собственных интересах и в результате предоставления которых не создается отдельное имущественное благо для заемщика».

Участник рынка приводит и другие примеры злоупотреблений: в частности, отсутствие возможности досрочного погашения займов, когда даже при уплате долга раньше срока проценты по нему начисляются за весь срок, или наличие обязательных сопутствующих услуг, например страхования от невыплат по займу.

По оценкам ведущего аналитика рейтингового агентства «Эксперт РА» Ивана Уклеина, ухищрения МФО с комиссиями могут занижать реальную стоимость услуг в 10–12 раз в сегменте «займов до зарплаты», а в сегменте «длинных» потребительских займов разрыв может составлять 10–20%.

Позиция рынка

Большинство участников микрофинансового рынка отмечают, что к использованию подобных продуктов, как правило, прибегают небольшие МФО. Впрочем, по мнению генерального директора группы компаний Eqvanta (в состав входят МФК «Быстроденьги», «Турбозайм» и др.) Юрия Провкина, злоупотребляют правом и крупные игроки. «Говорить о недобросовестной практике МФО корректно с 2013 года: именно тогда появился регулятор в лице ЦБ и пошли первые законодательные ограничения, существенным образом влияющие на доходность. Уловки в практике МФО появляются с каждым новым ограничением, тем самым компании ищут способ сохранить прибыльность», — поясняет Провкин.

Сами крупные игроки говорят, что их деятельность находится в рамках закона. Комиссии, которые взимаются с клиентов, чтобы повысить эффективную процентную ставку и обойти закон о потребительском кредитовании в части ограничения полной стоимости кредита (ПСК), — это в корне неправильный подход, полагает и главный исполнительный директор компании «Домашние деньги» Андрей Бахвалов. «Крупные игроки микрофинансового рынка, безусловно, работают по комиссионным продуктам, но это всегда прозрачные и понятные услуги, которые предлагаются клиентам отдельно от самих займов и без скрытых комиссий», — говорит он. К ним можно отнести распространенные в сегменте страховки или возможность круглосуточной юридической консультации за отдельную абонентскую плату. «Совершенно точно могу сказать, что все крупные игроки не вменяют клиентам дополнительные услуги, так как это может привести к потере части клиентской базы. Небольшие компании могут не беспокоиться о своей репутационной составляющей, так как есть задача заработать здесь и сейчас», — резюмирует он.

По оценкам заместителя директора саморегулируемой организации (СРО) «МиР» Андрея Паранича, около 80% объема всего микрофинансового рынка приходится на 100 крупных игроков. «Всегда находились компании, которые пытались найти схемы, позволяющие обойти различные нормы закона. Очевидно, что с нарушителями надо бороться, и мы прилагаем к этому все возможные усилия», — говорит он. По мнению Паранича, один из инструментов борьбы заключается в стандартизации рынка: «В частности, сейчас прорабатывается стандарт по совершению операций на финансовом рынке, который будет корректироваться по мере выявления недобросовестных практик».

Учитывая намерения регулятора и СРО на рынке МФО по ужесточению борьбы со всевозможными схемами, аналитики прогнозируют уход с рынка части игроков. Масштаб сокращения рынка Иван Уклеин оценивает в «несколько сотен микрокредитных компаний (МКК) до конца 2018 года по причине ужесточения требований СРО и Банка России к соблюдению прав заемщиков». «Однако непосредственно из-за применения скрытых комиссий для обхода предельной стоимости займа из реестра сейчас могут быть исключены один-два десятка МФО (в реестре Банка России на 29 сентября 2017 года было 2289 компаний. — РБК). Однако небольшие игроки сейчас испытывают сильное регулятивное давление в части резервирования и управления рисками и могут быть исключены из реестра Банка России по совокупности причин», — уточняет он.

Понимая, что в ближайшее время им все равно придется уйти с рынка из-за нехватки капитала, к уловкам со скрытыми комиссиями могут начать прибегать существенно больше компаний, заключает Иван Уклеин.

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