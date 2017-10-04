Рикошетом по второй поправке

Обнародованы новые данные о трагедии в Лас-Вегасе

Продолжается расследование обстоятельств бойни в Лас-Вегасе, в которой погибли 59 человек. Оружие стрелок купил легально, что спровоцировало новые дебаты об ужесточении условий продажи оружия, однако президент в них не вступает

Фото: Chris Wattie / Reuters

В среду, 4 октября, ​президент США Дональд Трамп посетит Лас-Вегас, где встретится с пострадавшими в результате атаки на музыкальном фестивале в ночь на 2 октября. В тот день 64-летний пенсионер Стивен Пэддок ​с 32-го этажа гостиницы Mandalay Bay открыл огонь по 22-тысячной толпе, собравшейся на фестивале кантри-музыки на юго-востоке города. В результате погибли по меньшей мере 59 человек, более 525 получили ранения. Пэддок покончил с собой до прибытия полиции.

Президент Трамп 3 октября назвал Пэддока «больным человеком» с большим количеством проблем. О законах по ограничению оборота оружия президент США пообещал поговорить позже, «когда пройдет время» (цитаты по Reuters).

Законный арсенал

Несмотря на то что запрещенная в России террористическая группировка ИГ взяла на себя ответственность за массовое убийство, полиция США пока не обнаружила связи между террористами и стрелком из Лас-Вегаса, сообщило Reuters со ссылкой на американских чиновников. «Мы пока не уcтановили связи с международной террористической группой», — заявил специальный агент ФБР в Лас-Вегасе Арон Роуз (цитата по Reuters).

При обыске в номере Пэддока в гостинице полиция нашла 23 единицы стрелкового оружия, в том числе винтовки с оптическим прицелом. В доме стрелка в Меските полиция обнаружила еще как минимум 19 единиц огнестрельного оружия, взрывчатые вещества и несколько тысяч патронов. В автомобиле Пэддока было найдено несколько килограммов нитрата аммония — вещества, которое используется для изготовления взрывчатки, отмечает CNN.

После изучения видео- и аудиозаписей с места трагедии эксперты по оружию обращали внимание на то, что стрелок вел непрерывный огонь по толпе, и скорость стрельбы составляла примерно 100 выстрелов в минуту, пишет издание Wired. С 1986 года производство и продажа полностью автоматизированных винтовок для гражданских лиц были запрещены, отмечает аналитическое издание National Review. В гостиничном номере стрелка была найдена по крайней мере одна полуавтоматическая винтовка. Как сообщает агентство AP со ссылкой на близкие к расследованию источники, у Пэддока были по меньшей мере два специальных приспособления (так называемых bump-stock), которые позволяют вести неприцельный огонь из полуавтоматического оружия в темпе, сравнимом со стрельбой очередями. Стоимость такого устройства — около $40, оно продается свободно.

Пэддок покупал оружие в местных оружейных магазинах в соответствии с законом. Штат Невада занимает 27-е место из 50 по уровню контроля за оборотом оружия, по данным некоммерческой организации «Правовой центр по предотвращению насилия с применением стрелкового оружия». Для покупки оружия в штате не требуется получать специальное разрешение, нет необходимости регистрировать оружие или получать специальную лицензию на него. Кроме того, в штате нет ограничений на количество приобретенного оружия, отмечается на сайте Quartz. По данным Национальной стрелковой организации США, в Неваде можно купить и автоматическое оружие, если оно было произведено до 1986 года.

Владелец оружейного магазина Guns & Guitars в Меските Крис Салливан (клиентом которого был лас-вегасский стрелок) опубликовал заявление, в котором указал, что Пэддок прошел все необходимые базовые проверки и процедуры.

Плохой пример отца Отец стрелка Бенджамин Хоскинс Пэддок был серийным грабителем банков и находился восемь лет в списке самых разыскиваемых ФБР преступников (с июня 1969 года по май 1977 года). Эту информацию подтвердили телеканалу CNN сотрудники правоохранительных органов. Пэддок-старший, согласно объявлению ФБР о его розыске в 1969 году, имел диагноз психопата с «суицидальными наклонностями». В список ФБР он попал после того, как совершил побег из федеральной тюрьмы в Техасе в 1960 году, где отбывал 20-летний срок тюремного заключения за серию ограблений отделений банка Phoenix, пишет CBS News. Он был пойман полицией в 1978 году в штате Орегон, где проживал под вымышленным именем и управлял лотерейной конторой, сообщает телеканал со ссылкой на статью газеты Eugene Register-Guard от 1978 года. Эрик Пэддок (слева) и его брат Стивен Пэддок (справа) (Фото: John Raoux / AP) Стивен Пэддок по профессии — бухгалтер. В конце 1980-х он работал в компании оборонной компании Lockheed Martin специалистом службы внутреннего аудита, сообщает Daily Mail. После ухода из Lockheed Martin Пэддок был инвестором в строительство нескольких жилых комплексов в Меските, Техасе и Калифорнии, на чем, по словам его брата Эрика, «заработал миллионы». Пэддок также увлекался азартными играми. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что в последние недели Пэддок совершил ряд транзакций на крупные суммы от $20 тыс. до $30 тыс., однако, на что пошли эти деньги, пока неизвестно. Пэддок развелся со своей женой Пегги Пэддок 27 лет назад. В купленном в 2015 году доме в Меските он проживал с 62-летней Мэрилу Дэнли, которая была зарегистрирована в том же отеле, откуда Пэддок открыл огонь по людям. Подруга убийцы была найдена на Филиппинах, однако власти США не подозревают ее в соучастии в нападении.

Тест для Трампа

Трагедия в Лас-Вегасе снова подняла вопрос об ужесточении контроля над оборотом оружия в США. Демократы призывают к этому уже много лет, республиканцы выступают против жестких мер. Демократы ссылаются на статистику. Так, в 2014 году смертность от огнестрельных ранений в США сравнялась со смертностью в результате дорожно-транспортных происшествий (по 34 тыс. человек). Такие данные дало федеральное агентство «Центры по контролю и профилактике заболеваний».

Попытки ужесточить законы об обороте оружия предпринимались предыдущим президентом США Бараком Обамой после каждого случая массовой стрельбы, однако успехом не увенчалась ни одна. Последнюю попытку демократ Обама предпринял в январе 2016 года. Поводом послужила атака в Сан-Бернардино в декабре 2015 года, где погибли 14 человек. Его администрация хотела ввести обязательные лицензии для владельцев оружейных магазинов и интернет-торговцев. Продавцов оружия правительство хотело обязать изучать биографию и медицинские данные покупателей. В неудаче инициативы Обама обвинил лобби Национальной стрелковой ассоциации.

Одной из первых с критикой на власти после инцидента в Лас-Вегасе обрушилась экс-кандидат в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон в своем Twitter. «Толпа разбегалась под звуки выстрелов. Представьте, какое было бы количество жертв, если бы у стрелка был глушитель, приобретение которого Национальная стрелковая ассоциация стремится облегчить», — написала она.

Фото: Lucy Nicholson / Reuters

Национальная стрелковая ассоциация США, насчитывающая около 5 млн членов, обладает бюджетом более $300 млн в год и является одним из мощнейших лоббистов в США. Она вложила несколько миллионов​ в лоббистскую деятельность в 2016 году, когда шла избирательная кампания Трампа.

Дискуссия об обороте оружия вспыхивает после каждого массового расстрела в США, однако через некоторое время затихает, так как этот вопрос затрагивает вторую конституционную поправку, которая разрешает ношение оружия каждому гражданину США, объясняет РБК американист Иван Курилла, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге. Трамп является кандидатом от правых, которые всегда выступали за свободу обращения с оружием, отмечает Курилла.

Крайне маловероятно, что Трамп и республиканцы в конгрессе поступятся принципами, однако не исключено, что будет принято решение о некотором ужесточении правил продажи оружия, но не более того, говорит Иван Цветков, доцент кафедры американских исследований Санкт-Петербургского государственного университета. По мнению Цветкова, на рейтинге Трампа трагедия в Неваде сильно не скажется: те, кто сейчас поддерживает Трампа, выступают за сохранение второй поправки, и эта позиция вряд ли поменяется после Лас-Вегаса.

На этой неделе, однако, конгресс рассмотрит законопроект, который призван ослабить ограничения на ношение оружия в спортивных целях — для охоты или участия в соревнованиях. В законопроекте есть две поправки — одна предполагает легализацию продажи бронебойных пуль в спортивных целях, другая предусматривает ослабление контроля за оборотом глушителей для винтовок.