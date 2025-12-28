 Перейти к основному контенту
0

МАГАТЭ объявило об «окне тишины» между Россией и Украиной близ ЗАЭС

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В районе Запорожской атомной электростанции установлено «очередное прекращение огня» между Россией и Украиной для проведения ремонта линий электропередач, сообщило в X Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

«Команда МАГАТЭ следит за ремонтными работами, которые, как ожидается, продлятся несколько дней, в рамках постоянных усилий по предотвращению ядерной аварии во время военного конфликта. Генеральный директор [МАГАТЭ Рафаэль] Гросси благодарит обе стороны за согласие на этот новый временный «период тишины» с целью восстановления передачи электроэнергии между распределительными пунктами ЗАЭС и Запорожской ТЭС, что повышает ядерную безопасность», — говорится в публикации.

ЗАЭС расположена рядом с городом Энергодаром, это крупнейшая атомная станция в Европе. После начала военных действий на Украине она перешла под контроль России. Сейчас все реакторы ЗАЭС заглушены и не генерируют электричество.

Запорожская АЭС получает внешнее питание по двум ЛЭП — «Днепровская» и «Ферросплавная». 16 декабря станция объявила о повреждении последней «в результате огневого воздействия».

С мая ЗАЭС получала питание только по ЛЭП «Днепровская». После ее повреждения осенью станция месяц оставалась без внешнего питания — с 23 сентября по 23 октября. Все это время ее питали резервные дизель-генераторы.

Для ремонта также был необходим режим тишины. Российская сторона поставила вопрос об этом перед МАГАТЭ. 18 октября агентство сообщило о начале ремонта поврежденных ЛЭП после «установления локальных зон прекращения огня». В МИД России рассказали о получении гарантий безопасности от украинской стороны.

Материал дополняется.

Авторы
Полина Мартынова Полина Мартынова
