Непряева не смогла пробиться в четвертьфинал спринта на «Тур де Ски»
Россиянка Дарья Непряева не смогла пройти квалификацию в спринте свободным стилем на первом этапе многодневной гонки «Тур де Ски» в итальянском Тоблахе.
Непряева заняла 34-е место со временем 2 минуты 56,27 секунды. Для попадания в четвертьфинал нужно было войти в топ-30.
Лучший результат в квалификации показала шведка Йоанна Хагстрем, которая была быстрее Непряевой почти на девять секунд.
Для 23-летней Непряевой это второй турнир под эгидой международной федерации (FIS) после получения нейтрального статуса.
На этапе Кубка мира в швейцарском Давосе Непряева также не смогла пройти квалификацию в спринте и стала 20-й в гонке с раздельным стартом на 10 км свободным стилем, при этом она взяла четыре квоты на Олимпиаду.
Следующей гонкой на «Тур де Ски» будет классическая «разделка» 29 декабря.
Непряева — чемпионка России, младшая сестра олимпийской чемпионки Натальи Терентьевой.
