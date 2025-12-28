 Перейти к основному контенту
Олимпиада-2026⁠,
0

Непряева не смогла пробиться в четвертьфинал спринта на «Тур де Ски»

Дарья Непряева не смогла пробиться в четвертьфинал спринта на «Тур де Ски»
Сюжет
Олимпиада-2026
Россиянка показала 34-й результат в квалификации, уступив лидеру почти девять секунд
Дарья Непряева
Дарья Непряева (Фото: Maxim Thore / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Россиянка Дарья Непряева не смогла пройти квалификацию в спринте свободным стилем на первом этапе многодневной гонки «Тур де Ски» в итальянском Тоблахе.

Непряева заняла 34-е место со временем 2 минуты 56,27 секунды. Для попадания в четвертьфинал нужно было войти в топ-30.

Лучший результат в квалификации показала шведка Йоанна Хагстрем, которая была быстрее Непряевой почти на девять секунд.

Для 23-летней Непряевой это второй турнир под эгидой международной федерации (FIS) после получения нейтрального статуса.

На этапе Кубка мира в швейцарском Давосе Непряева также не смогла пройти квалификацию в спринте и стала 20-й в гонке с раздельным стартом на 10 км свободным стилем, при этом она взяла четыре квоты на Олимпиаду.

Следующей гонкой на «Тур де Ски» будет классическая «разделка» 29 декабря.

Непряева — чемпионка России, младшая сестра олимпийской чемпионки Натальи Терентьевой.

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
лыжи Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) Дарья Непряева
