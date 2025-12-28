 Перейти к основному контенту
Конгрессмены предложили запретить «брендирование Трампом» мемориалов

Возвращение Трампа в Белый дом
Фото: Kevin Lamarque / Reuters
В конгресс США внесен законопроект, запрещающий переименование федеральных зданий и объектов в честь действующего президента. Об этом сообщила когрессвумен-демократ Эйприл МакКлейн-Делани.

Ее инициатива связана с присвоением имени президента США Дональда Трампа Центру исполнительских искусств имени Джона Ф. Кеннеди.

МакКлейн-Делани представила два законопроекта. Первый предусматривает отмену переименования Центра исполнительских искусств имени Кеннеди, второй запрещает будущие переименования подобных объектов в честь действующих президентов. Конгрессвумен назвала эти меры необходимыми для защиты национального наследия и обеспечения парламентского надзора за федеральными мемориалами.

«Конгресс должен остановить «брендирование Трампом» наше национальное достояние и мемориалы, особенно учреждения, которые поддерживают национальное искусство и чтят память покойного президента Джона Кеннеди. И если этого мало, мой второй законопроект гарантирует, что ни один федеральный памятник никогда не сможет быть назван в честь действующего президента. Давно пора законодателям провести четкую черту, чтобы предотвратить подобные действия», — заявила конгрессмен МакКлейн-Делани.

Параллельный законопроект внес сенатор Берни Сандерс. Он назвал действия Трампа «высокомерными» и тоже пообещал законодательно запретить присвоение федеральным объектам имен действующих президентов.

Мемориальный центр исполнительских искусств имени Джона Ф. Кеннеди, или Кеннеди-центр, открылся в 1971 году в память о президенте Джоне Кеннеди. В центре находятся семь театров, ежегодно здесь проводят более 2 тыс. представлений.

Попечительский совет Кеннеди-центра единогласно проголосовал за переименование объекта в Мемориальный центр исполнительских искусств имени Дональда Дж. Трампа и Джона Ф. Кеннеди 19 декабря. На следующий день рабочие установили новую вывеску. Представитель центра Рома Дарави объяснил переименование тем, что Трамп «спас учреждение от финансового краха и физического разрушения».

Вскоре член палаты представителей США и одна из членов попечительского совета Кеннеди-центра Джойс Битти (демократ от штата Огайо) подала на Трампа в суд. Поводом стало переименование центра без одобрения конгресса.

Битти также обвинила республиканца и его назначенцев в «умышленном нарушении закона ради удовлетворения тщеславия» действующего президента.

Персоны
Полина Дуганова
Дональд Трамп Конгресс США законопроект переименование
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
