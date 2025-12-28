МАГАТЭ сообщило о «крайне важном ремонте» в районе ЗАЭС

Фото: РИА Новости

Начаты ремонтные работы на линии электропередачи близ Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об это заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

По данным агентства, этого удалось достичь после очередного локального прекращения огня, достигнутого при посредничестве МАГАТЭ.

«Стартовали крайне важные работы по ремонту линии электропередачи <...>. Группа [экспертов] МАГАТЭ следит за работами, которые, как ожидается, продлятся несколько дней», — говорится в сообщении агентства в соцсети Х.

Гросси также поблагодарил Россию и Украину за предоставление возможности для восстановления подачи энергии между Запорожской ТЭС и ЗАЭС.

ЗАЭС расположена рядом с городом Энергодаром, это крупнейшая атомная станция в Европе. После начала военных действий на Украине она перешла под контроль России, которая регулярно сообщает об атаках украинской армии на территорию станции. В Киеве отвергали причастность к ударам.

В конце сентября в МАГАТЭ сообщили, что станция была отключена от внешнего электропитания в десятый раз с начала конфликта. Тогда обесточили линию «Днепровская». С того момента Запорожская АЭС обеспечивалась энергией от резервных дизель-генераторов.

Глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявил 16 октября, что Россия, Украина и МАГАТЭ могут договориться о введении «режима тишины», необходимого для восстановительных работ. Через два дня МАГАТЭ сообщило о начале ремонта ведущих на ЗАЭС линий электропередачи.

23 декабря Ростехнадзор выдал ЗАЭС лицензию на эксплуатацию энергоблока № 1.