CNN сообщил о плане Нетаньяху уговорить Трампа на новую операцию в Газе

Нетаньяху на встрече с Трампом планирует добиться одобрения еще одной операции в Газе, говорят источники. По их словам, премьер свяжет это с продвижением плана США по прекращению огня в эксклаве

Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Встреча премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с президентом США Дональдом Трампом в поместье последнего «Мар-а-Лаго» на предстоящей неделе станет не просто дипломатическим шагом, а де-факто началом предвыборной кампании для израильского премьера. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

Для Нетаньяху визит в Соединенные Штаты — начало его предвыборной кампании 2026 года и Трамп может сыграть в ней ключевую роль, отмечает канал. Выборы в Израиле должны состояться в будущем октябре, но провести их могут и досрочно.

Израильские собеседники не исключили в беседе с каналом, что Нетаньяху на встрече попросит Трампа одобрить еще одну военную операцию в секторе Газа. Этим он обусловит свое согласие на дальнейшее продвижение плана Трампа по прекращению огня в эксклаве, говорят собеседники CNN.

«Нетаньяху действует не в вакууме», — сказал бывший израильский чиновник. По его словам, зять Джаред Кушнер и другие ключевые фигуры из окружения Трампа, а также союзники президента в Персидском заливе, Турции и Катаре все больше разочаровываются тем фактом, что Нетаньяху задерживает развитие плана прекращения огня в Газе и опасаются любых шагов, способных подорвать стабильность в регионе.

Подход Нетаньяху, вероятно, предполагает разработку всеобъемлющего пакета мер — увязку прогресса в Газе с получением гарантий безопасности от Ирана и Ливана, а также с учетом важных сроков для израильской внутриполитической жизни и поддержкой кампании по помилованию премьера, говорят источники.

«Нетаньяху всегда использует связи. Он обменивает продвижение на одном фронте на компенсацию на другом. По всей видимости, ему придется передать второй этап Трампу, поэтому ключевой вопрос заключается в том, что он получит взамен, например поддержку США еще одного удара по иранским ядерным объектам или поддержку военных действий в Ливане», — сказал CNN высокопоставленный израильский чиновник.

По сведениям Axios, встреча Трампа и Нетаньяху пройдет в «Мар-а-Лаго» уже 29 декабря. Как пишет издание, ее инициатором был именно премьер-министр Израиля.

Чиновники Белого дома рассказали Axios, что встреча будет «важной» в рамках урегулирования войны между Израилем и ХАМАС и переходом ко второму этапу мирного плана США по сектору Газа. Собеседники сообщили, что Трамп в начале января собирается сделать несколько важных заявлений по этому поводу, но следующие шаги зависят от встречи с Нетаньяху.

На январь запланировано создание совета мира в Газе, возглавляемого Трампом, который будет поддерживать новое правительство сектора Газа.