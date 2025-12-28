 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В Сочи и Сириусе спрогнозировали шторм с высотой волн до 4,5 м

Фото: officialsochi / Telegram
Фото: officialsochi / Telegram

Синоптики спрогнозировали шторм до 6 баллов с высотой волн до 4,5 м на побережье Сочи и Сириуса 28–30 декабря, есть угроза формирования смерчей, сообщила пресс-служба администрации города.

В портах возможен тягун — сильный поток воды, направленный под прямым углом от берега к морю или океану, который может унести в море купальщиков. Выход в море «крайне опасен», добавили в администрации.

На суше будут сильные ливни и грозы, способные вызвать подъем уровня воды в реках, порывы ветра до 22 м/с. В горных районах — мокрый снег, который может привести к обрывам проводов. В горах выше 500 м над уровне моря лавиноопасная ситуация. Ожидаются заморозки до минус 5 градусов, а на высокогорье — метель с ухудшением видимости.

Опасные погодные явления прогнозируются в период с 28 декабря 2025 по 1 января 2026 года. К этой информации нужно отнестись «со всей серьезностью», говорится в сообщении.

Москвичей предупредили о 15-градусных морозах в новогоднюю ночь
Общество

На 28 декабря Гидрометцентр прогнозирует облачную с прояснениями погоду, сообщает МЧС Краснодарского края. Днем временами осадки в виде дождя, мокрого снега, снега, местами сильные осадки. Температура — до плюс 4 градусов, местами порывы ветра будут доходить до 12–14 м/с.

Министерство советует избегать резких маневров, использовать яркие элементы в одежде и переходить дорогу только по пешеходным переходам.

Специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус говорил, что синоптическая ситуация в Краснодарском крае определяется теплым сектором циклона, выходящего с севера в Черноземье. «Он закроет небо над регионом плотными облаками, принесет дожди, местами переходящие в мокрый снег», — написал Леус в телеграм-канале.

Он также рассказал о ситуации на курорте Красная Поляна под Сочи. Сейчас там снежно, а на дорогах возможна гололедица. На летней резине лучше не ехать, добавил синоптик.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Сочи шторм Сириус МЧС
Материалы по теме
В московских аэропортах на фоне непогоды задержали десятки рейсов
Общество
Москвичей предупредили о переменчивой погоде с мокрым снегом
Общество
Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и области
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 27 декабря
EUR ЦБ: 91,21 (-0,68) Инвестиции, 26 дек, 17:59 Курс доллара на 27 декабря
USD ЦБ: 77,69 (-0,19) Инвестиции, 26 дек, 17:59
В Тверской области загорелся склад на обувной фабрике Общество, 15:04
Макрон назвал Бардо «легендой века» Общество, 15:02
Непряева не смогла пробиться в четвертьфинал спринта на «Тур де Ски» Спорт, 14:55
МАГАТЭ объявило об «окне тишины» между Россией и Украиной близ ЗАЭС Политика, 14:50
В Москве простились с Иреной Лесневской Общество, 14:44
Функциональность и осмысленность: что такое новая загородная роскошь РБК и Папушево Парк, 14:40
Получивший отказ от FIS Ардашев выиграл скиатлон на этапе Кубка России Спорт, 14:28
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Главную новогоднюю премьеру страны представили в НЦ «Россия» Life, 14:27
В Сочи и Сириусе спрогнозировали шторм с высотой волн до 4,5 м Общество, 14:27
Главные роли Брижит Бардо. Видео Общество, 14:15
Стармер отказался от разговора с Зеленским и лидерами ЕС из-за занятости Политика, 14:12
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:10
CNN сообщил о плане Нетаньяху уговорить Трампа на новую операцию в Газе Политика, 14:01
МАГАТЭ сообщило о «крайне важном ремонте» в районе ЗАЭС Политика, 13:58