В Сочи и Сириусе спрогнозировали шторм с высотой волн до 4,5 м

Фото: officialsochi / Telegram

Синоптики спрогнозировали шторм до 6 баллов с высотой волн до 4,5 м на побережье Сочи и Сириуса 28–30 декабря, есть угроза формирования смерчей, сообщила пресс-служба администрации города.

В портах возможен тягун — сильный поток воды, направленный под прямым углом от берега к морю или океану, который может унести в море купальщиков. Выход в море «крайне опасен», добавили в администрации.

На суше будут сильные ливни и грозы, способные вызвать подъем уровня воды в реках, порывы ветра до 22 м/с. В горных районах — мокрый снег, который может привести к обрывам проводов. В горах выше 500 м над уровне моря лавиноопасная ситуация. Ожидаются заморозки до минус 5 градусов, а на высокогорье — метель с ухудшением видимости.

Опасные погодные явления прогнозируются в период с 28 декабря 2025 по 1 января 2026 года. К этой информации нужно отнестись «со всей серьезностью», говорится в сообщении.

На 28 декабря Гидрометцентр прогнозирует облачную с прояснениями погоду, сообщает МЧС Краснодарского края. Днем временами осадки в виде дождя, мокрого снега, снега, местами сильные осадки. Температура — до плюс 4 градусов, местами порывы ветра будут доходить до 12–14 м/с.

Министерство советует избегать резких маневров, использовать яркие элементы в одежде и переходить дорогу только по пешеходным переходам.

Специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус говорил, что синоптическая ситуация в Краснодарском крае определяется теплым сектором циклона, выходящего с севера в Черноземье. «Он закроет небо над регионом плотными облаками, принесет дожди, местами переходящие в мокрый снег», — написал Леус в телеграм-канале.

Он также рассказал о ситуации на курорте Красная Поляна под Сочи. Сейчас там снежно, а на дорогах возможна гололедица. На летней резине лучше не ехать, добавил синоптик.