Общество
0

Макрон назвал Бардо «легендой века»

Брижит Бардо (в центре)
Брижит Бардо (в центре) (Фото: Victor Blackman / Express / Getty Images)

Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил соболезнования по поводу кончины актрисы и певицы Брижит Бардо и назвал ее легендой своего времени.

«Ее фильмы, ее голос, ее ослепительная слава, ее инициалы, ее печали, ее безграничная любовь к животным, ее лицо, ставшее Марианной, — Брижит Бардо воплощала жизнь, полную свободы. Французская жизнь, всеобщее сияние. Она тронула нас. Мы скорбим по легенде века», — написал он в Х.

«Любовь — единственный смысл жизни»: история Брижит Бардо в фотографиях
Фотогалерея 

Бардо скончалась в возрасте 91 года. Фонд Брижит Бардо подтвердил смерть своей основательницы и президента, отметив, что после завершения актерской карьеры та посвятила жизнь защите животных. Дата, место и причина смерти не уточняются.

В кино Бардо дебютировала в 1952 году в комедии «Нормандская дыра» Жана Буайе. За карьеру она снялась в десятках картин, включая «Вива, Мария!» и «Частную жизнь», была номинирована на BAFTA, а фильм «Истина» с ее участием — на «Оскар».

Бардо отошла от кино и занялась защитой прав животных в 1970-х. В последние годы жизни актрису неоднократно госпитализировали. В 2023 году Бардо понадобилась помощь медиков из-за проблем с дыханием.

Макрон назвал Бардо «легендой века»
Video

Полина Дуганова
Брижит Бардо Эмманюэль Макрон Франция соболезнования
Брижит Бардо
Брижит Бардо
актриса, зоозащитница
28 сентября 1934 года
Эмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон
политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
