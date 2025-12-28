Макрон назвал Бардо «легендой века»

Брижит Бардо (в центре) (Фото: Victor Blackman / Express / Getty Images)

Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил соболезнования по поводу кончины актрисы и певицы Брижит Бардо и назвал ее легендой своего времени.

«Ее фильмы, ее голос, ее ослепительная слава, ее инициалы, ее печали, ее безграничная любовь к животным, ее лицо, ставшее Марианной, — Брижит Бардо воплощала жизнь, полную свободы. Французская жизнь, всеобщее сияние. Она тронула нас. Мы скорбим по легенде века», — написал он в Х.

Бардо скончалась в возрасте 91 года. Фонд Брижит Бардо подтвердил смерть своей основательницы и президента, отметив, что после завершения актерской карьеры та посвятила жизнь защите животных. Дата, место и причина смерти не уточняются.

В кино Бардо дебютировала в 1952 году в комедии «Нормандская дыра» Жана Буайе. За карьеру она снялась в десятках картин, включая «Вива, Мария!» и «Частную жизнь», была номинирована на BAFTA, а фильм «Истина» с ее участием — на «Оскар».

Бардо отошла от кино и занялась защитой прав животных в 1970-х. В последние годы жизни актрису неоднократно госпитализировали. В 2023 году Бардо понадобилась помощь медиков из-за проблем с дыханием.

