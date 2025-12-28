Ардашев выиграл скиатлон на этапе Кубка России в Кирово-Чепецке

Получивший отказ от FIS Ардашев выиграл скиатлон на этапе Кубка России

Тройку призеров у мужчин составили Ардашев, Жуль и Соловьев. Женский скиатлон выиграла Пеклецова. Большунов пропустил соревнования из-за болезни

Сергей Ардашев (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Лидер общего зачета Кубка России по лыжным гонкам Сергей Ардашев выиграл скиатлон на пятом этапе соревнований в Кирово-Чепецке.

Он преодолел 10 км классическим стилем и 10 км свободным стилем за 50 минут 53,5 секунды.

Вторым стал Дмитрий Жуль (отставание 0,3 секунды), третьим — Павел Соловьев (+0,6).

Женский скиатлон выиграла Алина Пеклецова, показав время 57 минут 53,2 секунды. Она на 55,4 секунды опередила Елизавету Шалабоду и на 57,5 — Евгению Крупицкую.

Этап в Кирово-Чепецке из-за вирусной инфекции пропустил трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов. Ранее старший тренер сборной России Юрий Бородавко сказал Vseprosport, что тот планирует выступить в «Гонке чемпионов» в Рязани 3–4 января.

В декабре Ардашев не смог получить нейтральный статус для участия в турнирах под эгидой международной федерации FIS.