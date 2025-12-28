Коростелев не прошел квалификацию в спринте на «Тур де Ски», Клебо — первый

Россиянин проиграл почти восемь секунд победителю квалификации Клебо и не попал в топ-30

Савелий Коростелев (Фото: Maxim Thore / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Савелий Коростелев не выступит в четвертьфинале спринта свободным стилем в первой гонке многодневки «Тур де Ски» в Италии. В квалификации российский лыжник не попал в топ-30, уступив лидеру, норвежцу Йоханнесу Клебо, почти восемь секунд.

Коростелев показал в квалификации время 2 минуты 35,05 секунды.

Ранее в четвертьфинал женского спринта не попала также Дарья Непряева, у нее 34-й результат.

Мать лыжника, призер Олимпийских игр Наталья Коростелева, сказала Vseprosport, что у сына «результат уже получше, чем в Давосе», где он стал 52-м в квалификации спринта. «Старт дан, это самое главное. Значит, у Савелия больше сил останется на завтра. Впереди еще много гонок», — отметила Коростелева.

Коростелев и Непряева — пока единственные российские лыжники, получившие допуск к турнирам международной федерации FIS и отбору на Олимпиаду. Оба ранее взяли по четыре квоты на Игры-2026.