Уволенный из «Спартака» олимпийский чемпион вернулся в китайский клуб КХЛ

Алексей Ковалев до конца сезона будет ассистентом Жерара Галлана в «Шанхай Дрэгонс». Он уже работал в китайском клубе в 2018–2022 годах, после чего ушел в «Спартак»

Алексей Ковалев (Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Global Look Press)

Чемпион Игр-1992 Алексей Ковалев стал ассистентом главного тренера «Шанхай Дрэгонс» Жерара Галлана, сообщила пресс-служба клуба КХЛ.

Контракт с Ковалевым рассчитан до конца сезона.

Китайская команда перед началом этого сезона переехала из Мытищ в Санкт-Петербург и сменила название с «Куньлунь Ред Стар» на «Шанхай Дрэгонс».

Ковалев работал в «Куньлуне» с 2018 года, в том числе главным тренером в сезоне 2020/21, а в 2023 году вошел в штаб «Спартака». На Олимпиаде в Пекине он был старшим тренером сборной Китая.

В ноябре «красно-белые» объявили об уходе из команды Ковалева и двукратного олимпийского чемпиона Игоря Кравчука.

«Дрэгонс» выиграли только два из 11 последних матчей и занимают девятое место в турнирной таблице.