 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Аталанта Интер Милан 1 3,65 x 3,6 2 2,09 Футбол Кубок Африканских Наций. Марокко Ангола Египет 1 2,95 x 2,9 2 2,75 Футбол Кубок Африканских Наций. Марокко Замбия Марокко 1 17 x 5,5 2 1,23 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Челси Борнмут 1 1,57 x 4,15 2 5,7 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон 1 1,35 x 5,3 2 8,5 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Арсенал Астон Вилла 1 1,45 x 4,4 2 7,2 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,87 x 58 2 1,42 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Женщины. Легчайший вес. 5 раундов Кайла Харрисон Аманда Нунис 1 1,52 x 55 2 2,55 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,07 x 70 2 8,5 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,42 x 58 2 2,87 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,3 x 63 2 3,55
Спорт⁠,
0

Уволенный из «Спартака» олимпийский чемпион вернулся в китайский клуб КХЛ

Олимпийский чемпион Алексей Ковалев вернулся в штаб «Шанхай Дрэгонс»
Алексей Ковалев до конца сезона будет ассистентом Жерара Галлана в «Шанхай Дрэгонс». Он уже работал в китайском клубе в 2018–2022 годах, после чего ушел в «Спартак»
Алексей Ковалев
Алексей Ковалев (Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Global Look Press)

Чемпион Игр-1992 Алексей Ковалев стал ассистентом главного тренера «Шанхай Дрэгонс» Жерара Галлана, сообщила пресс-служба клуба КХЛ.

Контракт с Ковалевым рассчитан до конца сезона.

Китайская команда перед началом этого сезона переехала из Мытищ в Санкт-Петербург и сменила название с «Куньлунь Ред Стар» на «Шанхай Дрэгонс».

Ковалев работал в «Куньлуне» с 2018 года, в том числе главным тренером в сезоне 2020/21, а в 2023 году вошел в штаб «Спартака». На Олимпиаде в Пекине он был старшим тренером сборной Китая.

В ноябре «красно-белые» объявили об уходе из команды Ковалева и двукратного олимпийского чемпиона Игоря Кравчука.

«Дрэгонс» выиграли только два из 11 последних матчей и занимают девятое место в турнирной таблице.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Хоккей КХЛ ХК Шанхай Дрэгонс (бывший Куньлунь Ред Стар)
Материалы по теме
Клуб КХЛ расторг контракт с обладателем Кубка Гагарина спустя два месяца
Спорт
«Сибирь» второй раз за три дня победила «Адмирал» в КХЛ
Спорт
СКА второй раз в сезоне победил минское «Динамо» в матче КХЛ
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 27 декабря
EUR ЦБ: 91,21 (-0,68) Инвестиции, 26 дек, 17:59 Курс доллара на 27 декабря
USD ЦБ: 77,69 (-0,19) Инвестиции, 26 дек, 17:59
В Тверской области загорелся склад на обувной фабрике Общество, 15:04
Макрон назвал Бардо «легендой века» Общество, 15:02
Непряева не смогла пробиться в четвертьфинал спринта на «Тур де Ски» Спорт, 14:55
МАГАТЭ объявило об «окне тишины» между Россией и Украиной близ ЗАЭС Политика, 14:50
В Москве простились с Иреной Лесневской Общество, 14:44
Функциональность и осмысленность: что такое новая загородная роскошь РБК и Папушево Парк, 14:40
Получивший отказ от FIS Ардашев выиграл скиатлон на этапе Кубка России Спорт, 14:28
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Главную новогоднюю премьеру страны представили в НЦ «Россия» Life, 14:27
В Сочи и Сириусе спрогнозировали шторм с высотой волн до 4,5 м Общество, 14:27
Главные роли Брижит Бардо. Видео Общество, 14:15
Стармер отказался от разговора с Зеленским и лидерами ЕС из-за занятости Политика, 14:12
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:10
CNN сообщил о плане Нетаньяху уговорить Трампа на новую операцию в Газе Политика, 14:01
МАГАТЭ сообщило о «крайне важном ремонте» в районе ЗАЭС Политика, 13:58