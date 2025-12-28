Уволенный из «Спартака» олимпийский чемпион вернулся в китайский клуб КХЛ
Чемпион Игр-1992 Алексей Ковалев стал ассистентом главного тренера «Шанхай Дрэгонс» Жерара Галлана, сообщила пресс-служба клуба КХЛ.
Контракт с Ковалевым рассчитан до конца сезона.
Китайская команда перед началом этого сезона переехала из Мытищ в Санкт-Петербург и сменила название с «Куньлунь Ред Стар» на «Шанхай Дрэгонс».
Ковалев работал в «Куньлуне» с 2018 года, в том числе главным тренером в сезоне 2020/21, а в 2023 году вошел в штаб «Спартака». На Олимпиаде в Пекине он был старшим тренером сборной Китая.
В ноябре «красно-белые» объявили об уходе из команды Ковалева и двукратного олимпийского чемпиона Игоря Кравчука.
«Дрэгонс» выиграли только два из 11 последних матчей и занимают девятое место в турнирной таблице.
