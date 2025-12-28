Стармер отказался от разговора с Зеленским и лидерами ЕС из-за занятости

Кир Стармер (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер не принял участия в телефонных переговорах президента Украины Владимира Зеленского с европейскими лидерами из-за загруженности графика, сообщает The Telegraph со ссылкой на источники в канцелярии британского премьера.

Вместо Стармера страну представлял советник по национальной безопасности Джонатан Пауэлл. В канцелярии отметили, что участие премьера во встрече не планировалось, и подчеркнули, что Пауэлл регулярно присоединяется к телефонным разговорам, представляя Великобританию.

Помимо Пауэлла в переговорах приняли участие и другие европейские советники по национальной безопасности.

Накануне, 27 декабря, Зеленский провел переговоры с главами Франции, Германии, Италии, Польши и генеральным секретарем НАТО — Эмманюэлем Макроном, Фридрихом Мерцем, Джорджей Мелони, Каролем Навроцким и Марком Рютте перед встречей с президентом США Дональдом Трампом в «Мар-а-Лаго».

В ходе телефонного разговора Зеленский, в частности, подчеркнул необходимость «жесткой позиции» для обеспечения соблюдения мирного соглашения. «В ходе нашего разговора мы обсудили текущий прогресс на дипломатическом пути. Мы вместе рассмотрели наиболее важные приоритеты», — написал он в Х.

28 декабря Зеленский прибыл в США. Встреча двух лидеров пройдет в 21:00 мск в Палм-Бич (штат Флорида).