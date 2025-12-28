В Тверской области загорелся склад на обувной фабрике
В Торжке Тверской области произошел крупный пожар, сообщили в пресс-службе МЧС. Как пишет ТАСС, речь идет о складе обувной фабрики, огонь распространился на 5 тыс. кв. м.
«Открытое горение ликвидировано», — сообщило ведомство.
Предварительно пострадавших нет. В тушении задействованы более 70 специалистов МЧС и 20 единиц техники.
