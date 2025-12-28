«Сибирь» второй раз за три дня победила «Адмирал» в КХЛ

«Сибирь» сравняла счет в концовке и второй раз за три дня победила «Адмирал»

Матч завершился в овертайме со счетом 3:2. У гостей Кошелев сделал дубль, победный гол на счету Абрамова

Семен Кошелев (Фото: Официальный сайт ХК «‎Сибирь» )

Новосибирская «Сибирь» победила владивостокский «Адмирал» в гостевом матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ со счетом 3:2 (после овертайма).

У хозяев льда шайбы на счету Даниила Гутика (13-я минута) и Егора Петухова (19).

У гостей дубль оформил Семен Кошелев (5, 56), а победный гол на четвертой минуте овертайма забил Михаил Абрамов.

Команды встречались во Владивостоке 26 января, победу также одержала «Сибирь» (4:2).

«Адмирал» проиграл четвертый матч подряд и занимает последнее, 11-е место в Восточной конференции. У «Сибири» десятая строчка.