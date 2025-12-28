В Москве простились с Иреной Лесневской
В Москве простились с основательницей телеканала РЕН ТВ, членом Академии российского телевидения Иреной Лесневской. Церемония прошла на Востряковском кладбище.
Лесневской было 83 года. Она скончалась после продолжительной болезни.
Журналистка основала РЕН ТВ в 1991 году вместе с сыном Дмитрием и была гендиректором и президентом телеканала до 2005 года.
В 2005 году Лесневская была награждена премией ТЭФИ «За личный вклад в развитие телевидения». Имеет медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
