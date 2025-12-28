Главные роли Брижит Бардо. Видео

Французская актриса Брижит Бардо умерла в возрасте 91 года. Главные роли из десятков ее киноработ — в видео РБК

Актрисе был 91 год, о ее смерти сообщил Фонд Брижит Бардо 28 декабря.

Бардо снялась в более чем 50 картинах, в том числе в фильмах «Частная жизнь», «Вива, Мария!», «Мужское — женское» и других. Картина с ее участием «Истина» была номинирована на премию «Оскар» в категории фильмов на иностранном языке.

Бардо также номинировалась на премию BAFTA как лучшая иностранная актриса за фильм «Вива, Мария!».