Главные роли Брижит Бардо. Видео
Актрисе был 91 год, о ее смерти сообщил Фонд Брижит Бардо 28 декабря.
Бардо снялась в более чем 50 картинах, в том числе в фильмах «Частная жизнь», «Вива, Мария!», «Мужское — женское» и других. Картина с ее участием «Истина» была номинирована на премию «Оскар» в категории фильмов на иностранном языке.
Бардо также номинировалась на премию BAFTA как лучшая иностранная актриса за фильм «Вива, Мария!».
