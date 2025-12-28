 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Главные роли Брижит Бардо. Видео

Французская актриса Брижит Бардо умерла в возрасте 91 года. Главные роли из десятков ее киноработ — в видео РБК

Главные роли Брижит Бардо. Видео
Video

Актрисе был 91 год, о ее смерти сообщил Фонд Брижит Бардо 28 декабря.

Бардо снялась в более чем 50 картинах, в том числе в фильмах «Частная жизнь», «Вива, Мария!», «Мужское — женское» и других. Картина с ее участием «Истина» была номинирована на премию «Оскар» в категории фильмов на иностранном языке.

Бардо также номинировалась на премию BAFTA как лучшая иностранная актриса за фильм «Вива, Мария!».

«Любовь — единственный смысл жизни»: история Брижит Бардо в фотографиях
Фотогалерея 

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Персоны
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Брижит Бардо некролог актриса
Брижит Бардо фото
Брижит Бардо
актриса, зоозащитница
28 сентября 1934 года
Материалы по теме
Умерла Брижит Бардо
Общество
«Любовь — единственный смысл жизни»: история Брижит Бардо в фотографиях
Общество
Актрису Брижит Бардо снова госпитализировали
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 27 декабря
EUR ЦБ: 91,21 (-0,68) Инвестиции, 26 дек, 17:59 Курс доллара на 27 декабря
USD ЦБ: 77,69 (-0,19) Инвестиции, 26 дек, 17:59
В Тверской области загорелся склад на обувной фабрике Общество, 15:04
Макрон назвал Бардо «легендой века» Общество, 15:02
Непряева не смогла пробиться в четвертьфинал спринта на «Тур де Ски» Спорт, 14:55
МАГАТЭ объявило об «окне тишины» между Россией и Украиной близ ЗАЭС Политика, 14:50
В Москве простились с Иреной Лесневской Общество, 14:44
Функциональность и осмысленность: что такое новая загородная роскошь РБК и Папушево Парк, 14:40
Получивший отказ от FIS Ардашев выиграл скиатлон на этапе Кубка России Спорт, 14:28
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Главную новогоднюю премьеру страны представили в НЦ «Россия» Life, 14:27
В Сочи и Сириусе спрогнозировали шторм с высотой волн до 4,5 м Общество, 14:27
Главные роли Брижит Бардо. Видео Общество, 14:15
Стармер отказался от разговора с Зеленским и лидерами ЕС из-за занятости Политика, 14:12
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:10
CNN сообщил о плане Нетаньяху уговорить Трампа на новую операцию в Газе Политика, 14:01
МАГАТЭ сообщило о «крайне важном ремонте» в районе ЗАЭС Политика, 13:58