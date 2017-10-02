Устойчивое вложение

Как наиболее безопасно разместить средства на депозите

Санации и отзывы лицензий у крупных банков заставили граждан усомниться в большей надежности вкладов по сравнению с хранением денег в наличных, выяснили социологи. Как выбрать банк, чтобы не волноваться за судьбу вклада?

Фото: bogusfreak для РБК

Громкие события последних месяцев отразились на оценке надежности банковских вкладов со стороны населения. Согласно сентябрьскому опросу фонда «Общественное мнение», резко (до 42 с 51%, по данным на декабрь) снизилась доля граждан, считающих, что надежнее и выгоднее хранить сбережения на депозитных счетах. В то же время доля тех, кто отдает предпочтение наличным, хранящимся «в чулке», возросла с 30 до 38%.

В июле 2017 года была отозвана лицензия у банка «Югра», а в августе и сентябре Банк России объявил о санации банка «ФК Открытие» и Бинбанка. «Доверие к банкам снижается из-за негативного информационного фона. Когда люди видят, как лишаются лицензии или санируются крупные банки, им кажется, что рухнет вся система», — говорит профессор кафедры экономической социологии НИУ ВШЭ Ольга Кузина.

Изменения в настроениях граждан пока не привели к массовому оттоку средств физлиц с банковских депозитов, а эксперты призывают с осторожностью относиться к результатам опросов населения. «Социологи опрашивают людей, у которых зачастую нет денег, и выясняют, как изменились их предпочтения, — поясняет главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников. — Может быть, у кого-то и есть панические настроения, но речь не идет о формировании значимой тенденции. Ничего общего с 2014 годом».

«Объем вкладов физических лиц растет, а волнение клиентов выражается в перекладывании средств из одного банка в другой, более надежный, по мнению вкладчика», — отмечает генеральный директор Frank Research Group Юрий Грибанов.​ По данным ЦБ, объем банковских вкладов граждан без учета изменения валютного курса за январь—август 2017 года увеличился на 5%, только за летние месяцы — на 2,1%, до 24,8 трлн руб.

РБК разбирался, на что нужно обращать внимание, выбирая банк, чтобы сберечь деньги, время и нервы.

Существуют ли банки — «тихие гавани»

Государство в лице Агентства по страхованию вкладов гарантирует, что в случае отзыва лицензии у банка граждане получат страховое возмещение в размере до 1,4 млн руб. Получить деньги сверх этой суммы теоретически возможно, но средств на удовлетворение таких требований у банков с отозванными лицензиями и большими дырами в капитале, как правило, нет. В любом случае, чтобы избежать похода за страховым возмещением, желательно определить банки, которые даже при самом плохом варианте развития событий не лишатся лицензии, а будут спасены (санированы).

Эксперты говорят, что выбрать такой банк будет тяжело. По мнению директора Банковского института Высшей школы экономики Василия Солодкова, сейчас очень сложно понять, какие банки гарантированно защищены от отзыва лицензии. «Система работает в режиме ручного управления, поэтому сложно предсказать судьбу отдельных банков. Здесь работает не закон, не нормативы, а решения могут зависеть от множества факторов», — говорит он.

Системная значимость

Признаком защищенности может служить величина банка: глава Банка России Эльвира Набиуллина в сентябре заявила, что если банк системно значимый, то в случае проблем он будет санирован. «То есть такой банк сможет совершать любые глупости — за все заплатит налогоплательщик», — говорит Солодков.

Банк «ФК Открытие» является системно значимым, но летом столкнулся с оттоком средств вкладчиков, поскольку у тех «не было никакой уверенности, что его будут спасать». Принципы, которыми руководствуется регулятор при принятии решения о санации, гражданам непонятны. «Люди оценивали разные критерии, размышляя, будут ли спасать банк, а потом эти критерии оказывались ложными», — отмечает Матовников. О том, что системная значимость является защитой от отзыва лицензии, Банк России объявил уже после истории с «Открытием», напомнил эксперт.

«Пока люди считают, что системная значимость является защитой от отзыва лицензии», — резюмирует эксперт. С этим соглашается и генеральный директор компании «Персональный советник» Наталья Смирнова. «Единственно верной гарантией того, что проблемный банк получит гарантию от государства, я считаю его включение в список системно значимых», — говорит она.

В то же время регулятор спас Бинбанк, который не является системно значимым, хотя у банка «Югра», также крупного и имеющего большой портфель вкладов физлиц, лицензия была отозвана. «Я думаю, дело в том, что в случае с «Открытием» и Бинбанком возник риск «эффекта домино», который мог обернуться существенно более высокими потерями, чем санация банка. В связи с этими опасениями и было принято решение о санации», — полагает Василий Солодков.

В перечень системно значимых кредитных организаций сейчас входят 11 банков: ЮниКредит Банк, Газпромбанк, ВТБ, Альфа-банк, Сбербанк, Московский кредитный банк, «ФК Открытие», Росбанк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, Россельхозбанк.

Госучастие

Если ранее гарантией, что банк находится в безопасности, являлось прямое или косвенное участие государства в капитале кредитной организации, то сейчас это правило не работает. Все зависит от того, что вкладывать в данное понятие, отмечает Матовников. «Смотря что вы понимаете под госучастием. Потому что Татфондбанк (лишился лицензии в начале марта, крупным акционером выступало Министерство земельных и имущественных отношений Татарстана. — РБК) считался банком с госучастием. Сейчас, я так понимаю, список банков, которые рассматриваются как государственные, резко сократился», — сказал он.

«На примере Татарстана выяснилось, что государство может не отвечать по обязательствам банка, акционером которого является. Скорее всего, неприкосновенными будут только системно значимые банки», — считает Василий Солодков. Тем не менее государственное участие все же добавляет уверенности в надежности банка, считает Юрий Грибанов.

«Когда речь идет о госучастии, имеются в виду банки, которыми владеет непосредственно государство через Росимущество, Центробанк или крупные госкорпорации», — отмечает заместитель генерального директора «Интерфакс-ЦЭА» Алексей Буздалин. Региональные банки, в капитале которых участвуют местные администрации, сложно назвать абсолютно надежными.

Иностранное участие

Если вкладчик не хочет ограничиваться госбанками и системно значимыми кредитными организациями, он может обратить внимание на банки с иностранным участием — их надежность высока. «Конечно, речь идет о крупных европейских или американских банках, а не о банках из ближнего зарубежья», — отмечает Буздалин.

Критерием надежности может служить и кредитный рейтинг, причем Алексей Буздалин советует ориентироваться на оценки международных рейтинговых агентств. «В случае с иностранными банками надо смотреть не только на рейтинг российского подразделения, но и на оценку материнской компании», — говорит аналитик. Надежный банк должен иметь рейтинг минимум B1 по рейтинговой шкале Moody’s или В+ по шкале S&P.

Изучать финансовую отчетность банка обычному вкладчику бессмысленно, считает Буздалин, так как, не имея достаточных финансовых знаний, он, скорее всего, не сможет оценить эти цифры. С ним соглашается и Наталья Смирнова, которая к тому же отмечает, что публикуемая финансовая отчетность банков не всегда соответствует действительности.

Главные правила

Для полной гарантии сохранения средств гражданам следует держать в одном банке не более 1,4 млн руб., советует Василий Солодков. В случае банкротства банка система страхования вкладов позволит ему вернуть деньги, напоминает Юрий Грибанов.

Он также рекомендует вкладчикам убедиться, что у них на руках есть договор о заключении сделки с банком и квитанции о внесении средств. Агентство по страхованию вкладов в ходе подготовки и проведения страховых выплат периодически сталкивается с двойной бухгалтерией — когда в официальном бухгалтерском учете не отражается информация об открытых вкладах граждан либо средства списываются со счетов без ведома и согласия их владельцев. Согласно отчету АСВ, в первом полугодии 2017 года от таких действий двух банков пострадали 3,1 тыс. вкладчиков, державших на депозитах 3,6 млрд руб.

Определяя «безопасную» сумму вклада, следует помнить, что в страховые 1,4 млн руб. входят и начисляемые проценты, напоминает Солодков. «Поэтому надо держать на вкладе сумму, меньшую, чем 1,4 млн руб. Владельцам же валютных счетов следует иметь в виду, что в случае отзыва лицензии страховое возмещение будет выплачиваться в рублях и возникает валютный риск», — отмечает он.

Эксперт также советует в любом случае избегать так называемых банков-пылесосов, предлагающих ставки существенно (на несколько процентных пунктов) выше средних по рынку (можно ориентироваться на ставки, публикуемые ЦБ) и ведущих чрезвычайно агрессивную рекламную кампанию для привлечения вкладчиков. Дорогие вклады могут снизить финансовую устойчивость банков, предупреждают специалисты.