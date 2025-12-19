Над Севастополем сбили 10 воздушных целей
Силы ПВО и Черноморского флота сбили десять воздушных целей, сообщает губернатор Севастополя Михаил Развожаев в телеграм-канале.
Обломки сбитых беспилотников упали рядом с ТСН «Берег», расположенном на западе Севастополя, в результате чего началось возгорание «деревянного домика», рассказал он.
Кроме того, на Северной стороне Севастополя в результате падения осколков БПЛА загорелась трава. Огонь был локализован, пострадавших нет.
Минобороны сообщило, что военные перехватили 11 БПЛА самолетного типа в период с 18:00 мск до 20:00 мск, два — над Республикой Крым и девять — над Черным морем.
В Севастополе четыре раза за день объявляли воздушную тревогу. Около 19:50 губернатор сообщил об отражении атаки ВСУ.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Главные заявления Путина по итогам прямой линии
ЦБ снизил ключевую ставку с 16,5% до 16%
Bloomberg сообщил о загадочной трансляции с блогером на сайте Белого дома
«Роснано» обвинило Чубайса и экс-менеджеров в «неразумных инвестициях»
Макрон раскрыл условие кредита ЕС в €90 млрд для Украины
Набиуллина сообщила об отсутствии планов у ЦБ отозвать иск к Euroclear