 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Военная операция на Украине⁠,
0

Над Севастополем сбили 10 воздушных целей

Развожаев: над Севастополем сбили 10 воздушных целей
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Полегенько / ТАСС
Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Силы ПВО и Черноморского флота сбили десять воздушных целей, сообщает губернатор Севастополя Михаил Развожаев в телеграм-канале.

Обломки сбитых беспилотников упали рядом с ТСН «Берег», расположенном на западе Севастополя, в результате чего началось возгорание «деревянного домика», рассказал он.

Кроме того, на Северной стороне Севастополя в результате падения осколков БПЛА загорелась трава. Огонь был локализован, пострадавших нет.

Минобороны сообщило, что военные перехватили 11 БПЛА самолетного типа в период с 18:00 мск до 20:00 мск, два — над Республикой Крым и девять — над Черным морем.

Губернатор сообщил о 15 сбитых над Воронежской областью дронах
Политика

В Севастополе четыре раза за день объявляли воздушную тревогу. Около 19:50 губернатор сообщил об отражении атаки ВСУ.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Главные заявления Путина по итогам прямой линии

ЦБ снизил ключевую ставку с 16,5% до 16%

Bloomberg сообщил о загадочной трансляции с блогером на сайте Белого дома

«Роснано» обвинило Чубайса и экс-менеджеров в «неразумных инвестициях»

Макрон раскрыл условие кредита ЕС в €90 млрд для Украины

Набиуллина сообщила об отсутствии планов у ЦБ отозвать иск к Euroclear
Авторы
Теги
Персоны
Софья Полковникова
Севастополь дроны Михаил Развожаев
Михаил Развожаев фото
Михаил Развожаев
политик, губернатор Севастополя
30 декабря 1980 года

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Материалы по теме
В Орле на день отменили занятия в школах после ночной атаки БПЛА
Общество
До шести увеличилось число сбитых над Ленинградской областью БПЛА
Политика
За ночь над Россией сбили 94 украинских дрона
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 20 декабря
EUR ЦБ: 94,51 (+0,26) Инвестиции, 17:50 Курс доллара на 20 декабря
USD ЦБ: 80,72 (+0,69) Инвестиции, 17:50
Лондон исключил использование активов России после отказа от этого в ЕС Политика, 22:39
Из бельгийского музея похитили кольцо Наполеона с бриллиантами Общество, 22:37
Кабмин разрешил Минобороны прекратить сотрудничество с рядом стран Европы Политика, 22:25
Рубио поздравил Лаврова с Рождеством во время своей пресс-конференции Политика, 22:23
В США закрывали военную авиабазу в Аризоне на фоне сообщений о стрельбе Общество, 22:04
Рубио оценил возможность эскалации между Россией и США из-за Венесуэлы Политика, 21:46
Это на новый год: куда ездят отдыхать россияне РБК и Ozon Travel, 21:46
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Российская пловчиха рассказала, что во Франции ее путают с Соболенко Спорт, 21:41
Путин про Украину, НАТО, экономику, инфляцию и настоящих друзей. Видео Политика, 21:39
Сверхсекретная база времен холодной войны: что посетить в Крыму РБК и ВТБ, 21:23
Над Севастополем сбили 10 воздушных целей Политика, 21:21
Бывшая третья ракетка мира Вавринка завершит карьеру в 2026 году Спорт, 21:09
Орбан пояснил, почему не наложил вето на план помощи Киеву из бюджета ЕС Политика, 21:07
Психолог Асмолов: «Ключевой вопрос в развитии компании — поиск смысла» РБК и Сбер, 21:07