 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Политика⁠,
0

Рубио оценил возможность эскалации между Россией и США из-за Венесуэлы

Рубио: США не опасаются ухудшения отношений с Россией из-за Венесуэлы
Вашингтон не обеспокоен возможным ухудшением отношений с Россией из-за Венесуэлы, заявил Рубио. По его словам, позиция Москвы была ожидаемой. В МИД России говорили, что добиваются роли посредника в переговорах между странами
Марко Рубио
Марко Рубио (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

Вашингтон не обеспокоен возможным ухудшением отношений с Россией из-за Венесуэлы, заявил госсекретарь США Марко Рубио. Трансляцию его брифинга вел Госдеп в своем YouTube-канале.

«Нас не беспокоит эскалация с Россией по Венесуэле. Я имею в виду, мы всегда ожидали от них поддержки на уровне риторики», — сказал Рубио, добавив, что у Москвы «и так дел по горло на Украине».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил в интервью NBC, что он допускает возможность войны с Венесуэлой. До этого он распорядился о полной блокаде подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и обратно, что усилило давление на президента страны Николаса Мадуро.

Каракас назвал эти действия Вашингтона международным актом пиратства. В ночь на 18 декабря на фоне роста напряженности в небе у берегов Венесуэлы появились три самолета американской авиации.

В тот же день МИД России заявил об ожидании, что США не допустят эскалации ситуации вокруг Венесуэлы, так как обострение угрожает всему Западному полушарию. Москва назвала Венесуэлу дружественной России страной и выразила беспокойство по поводу «непрерывного и целенаправленного» нагнетания напряженности вокруг государства.  

Кроме того, в МИД России заявили, что оказывают Венесуэле политическую помощь на фоне обострения конфликта с Трампом. Москва также добивается, чтобы было «принято правильное решение» о ее посредничестве в конфликте, добавили там.

Кремль призвал страны к сдержанности из-за ситуации вокруг Венесуэлы
Политика
Фото:Gaby Oraa / Reuters

Начиная с сентября США наносят удары по венесуэльским судам, которые, по утверждению Вашингтона, перевозят наркотики. В конце ноября Трамп объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой, а затем заявил, что Соединенные Штаты вскоре начнут наносить наземные удары по объектам наркокартелей в республике. 

Вашингтон на фоне этого признал венесуэльские власти «иностранной террористической организацией». Трамп в начале декабря говорил, что «дни Мадуро сочтены».

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Главные заявления Путина по итогам прямой линии

ЦБ снизил ключевую ставку с 16,5% до 16%

Bloomberg сообщил о загадочной трансляции с блогером на сайте Белого дома

«Роснано» обвинило Чубайса и экс-менеджеров в «неразумных инвестициях»

Макрон раскрыл условие кредита ЕС в €90 млрд для Украины

Набиуллина сообщила об отсутствии планов у ЦБ отозвать иск к Euroclear
Авторы
Теги
Персоны
Валерия Доброва
Госдепартамент США Марко Рубио США Россия Венесуэла
Марко Рубио фото
Марко Рубио
политик, госсекретарь США, советник президента США по нацбезопасности
28 мая 1971 года

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Материалы по теме
Кремль призвал страны к сдержанности из-за ситуации вокруг Венесуэлы
Политика
В Венесуэле заявили, что зависимость США от нефти «не знает пределов»
Политика
Мадуро заявил о попытках смены режима в Венесуэле
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 20 декабря
EUR ЦБ: 94,51 (+0,26) Инвестиции, 17:50 Курс доллара на 20 декабря
USD ЦБ: 80,72 (+0,69) Инвестиции, 17:50
Лондон исключил использование активов России после отказа от этого в ЕС Политика, 22:39
Из бельгийского музея похитили кольцо Наполеона с бриллиантами Общество, 22:37
Кабмин разрешил Минобороны прекратить сотрудничество с рядом стран Европы Политика, 22:25
Рубио поздравил Лаврова с Рождеством во время своей пресс-конференции Политика, 22:23
В США закрывали военную авиабазу в Аризоне на фоне сообщений о стрельбе Общество, 22:04
Рубио оценил возможность эскалации между Россией и США из-за Венесуэлы Политика, 21:46
Это на новый год: куда ездят отдыхать россияне РБК и Ozon Travel, 21:46
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Российская пловчиха рассказала, что во Франции ее путают с Соболенко Спорт, 21:41
Путин про Украину, НАТО, экономику, инфляцию и настоящих друзей. Видео Политика, 21:39
Сверхсекретная база времен холодной войны: что посетить в Крыму РБК и ВТБ, 21:23
Над Севастополем сбили 10 воздушных целей Политика, 21:21
Бывшая третья ракетка мира Вавринка завершит карьеру в 2026 году Спорт, 21:09
Орбан пояснил, почему не наложил вето на план помощи Киеву из бюджета ЕС Политика, 21:07
Психолог Асмолов: «Ключевой вопрос в развитии компании — поиск смысла» РБК и Сбер, 21:07