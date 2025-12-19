Рубио оценил возможность эскалации между Россией и США из-за Венесуэлы

Вашингтон не обеспокоен возможным ухудшением отношений с Россией из-за Венесуэлы, заявил Рубио. По его словам, позиция Москвы была ожидаемой. В МИД России говорили, что добиваются роли посредника в переговорах между странами

Марко Рубио (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

Вашингтон не обеспокоен возможным ухудшением отношений с Россией из-за Венесуэлы, заявил госсекретарь США Марко Рубио. Трансляцию его брифинга вел Госдеп в своем YouTube-канале.

«Нас не беспокоит эскалация с Россией по Венесуэле. Я имею в виду, мы всегда ожидали от них поддержки на уровне риторики», — сказал Рубио, добавив, что у Москвы «и так дел по горло на Украине».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил в интервью NBC, что он допускает возможность войны с Венесуэлой. До этого он распорядился о полной блокаде подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и обратно, что усилило давление на президента страны Николаса Мадуро.

Каракас назвал эти действия Вашингтона международным актом пиратства. В ночь на 18 декабря на фоне роста напряженности в небе у берегов Венесуэлы появились три самолета американской авиации.

В тот же день МИД России заявил об ожидании, что США не допустят эскалации ситуации вокруг Венесуэлы, так как обострение угрожает всему Западному полушарию. Москва назвала Венесуэлу дружественной России страной и выразила беспокойство по поводу «непрерывного и целенаправленного» нагнетания напряженности вокруг государства.

Кроме того, в МИД России заявили, что оказывают Венесуэле политическую помощь на фоне обострения конфликта с Трампом. Москва также добивается, чтобы было «принято правильное решение» о ее посредничестве в конфликте, добавили там.

Начиная с сентября США наносят удары по венесуэльским судам, которые, по утверждению Вашингтона, перевозят наркотики. В конце ноября Трамп объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой, а затем заявил, что Соединенные Штаты вскоре начнут наносить наземные удары по объектам наркокартелей в республике.

Вашингтон на фоне этого признал венесуэльские власти «иностранной террористической организацией». Трамп в начале декабря говорил, что «дни Мадуро сочтены».