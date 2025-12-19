 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Российская пловчиха рассказала, что во Франции ее путают с Соболенко

Российская пловчиха Егорова рассказала, что во Франции ее путают с Соболенко
По словам Анны Егоровой, во Франции, где она тренируется, ее иногда принимают за первую ракетку мира Арину Соболенко
Анна Егорова
Анна Егорова (Фото: Егор Алеев/ТАСС)

Российская пловчиха Анна Егорова рассказала «Чемпионату», что за границей ее иногда принимают за известную белорусскую теннисистку, первую ракетку мира Арину Соболенко.

«Меня даже сравнивают с ней, говорят, что мы похожи. Бывает, иду по Франции, и мне говорят: это Арина идет? Вы не Соболенко?» — сказала Егорова.

Она добавила, что следит за теннисом и хоккеем, а ее любимая спортсменка — именно Соболенко, которой она отдала бы звание спортсменки года. Егорову привлекает сильный характер и игра белорусской теннисистки.

На счету 27-летней Егоровой две серебряные и три бронзовые медали на чемпионатах Европы.

Егорова тренируется во Франции под руководством Филиппа Лукаса.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Авторы
Теги
Екатерина Халимовская
плавание Арина Соболенко теннис

