Российская пловчиха рассказала, что во Франции ее путают с Соболенко
Российская пловчиха Анна Егорова рассказала «Чемпионату», что за границей ее иногда принимают за известную белорусскую теннисистку, первую ракетку мира Арину Соболенко.
«Меня даже сравнивают с ней, говорят, что мы похожи. Бывает, иду по Франции, и мне говорят: это Арина идет? Вы не Соболенко?» — сказала Егорова.
Она добавила, что следит за теннисом и хоккеем, а ее любимая спортсменка — именно Соболенко, которой она отдала бы звание спортсменки года. Егорову привлекает сильный характер и игра белорусской теннисистки.
На счету 27-летней Егоровой две серебряные и три бронзовые медали на чемпионатах Европы.
Егорова тренируется во Франции под руководством Филиппа Лукаса.
