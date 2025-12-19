Фигуристка Петросян выиграла короткую программу на чемпионате России
Аделия Петросян лидирует после короткой программы на чемпионате России по фигурному катанию, который проходит в Санкт-Петербурге.
За свой прокат 18-летняя ученица Этери Тутберидзе получила 86,52 балла.
В своей программе Петросян исполнила тройной аксель, тройной лутц и каскад из тройного флипа и тройного тулупа.
Второе место занимает Алиса Двоеглазова (74,59), третье — Анна Фролова (73,93).
Произвольную программу одиночницы представят 20 декабря.
Петросян и Петр Гуменник в сентябре выиграли отборочный турнир в Пекине и 27 ноября первыми из россиян были допущены специальной комиссией МОК к Олимпиаде-2026.
Петросян — действующая чемпионка России.
