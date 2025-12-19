КХЛ дисквалифицировала игрока «Нефтехимика» за удар судье в лицо

Форвард нижнекамского «Нефтехимика» Булат Шафигуллин отстранен на одну игру чемпионата КХЛ. Решение принято спортивно-дисциплинарным комитетом лиги за применение силы в отношении судьи в матче против «Авангарда»

Булат Шафигуллин (Фото: Сергей Бобылев/ТАСС)

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ отстранил нападающего нижнекамского «Нефтехимика» Булата Шафигуллина на один матч за применение силы в отношении арбитра. Об этом сообщается на сайте лиги.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Нефтехимика» Булата Шафигуллина по п. 1.27 ст. 29 дисциплинарного регламента КХЛ (намеренно применяет физическую силу в любой форме в отношении судьи), — дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу», — говорится в решении КХЛ.

Инцидент, за который наказан хоккеист, произошел 18 декабря во втором периоде матча с омским «Авангардом» (0:3). На 32-й минуте матча между Шафигуллиным и защитником «Авангарда» Джозефом Чеккони завязалась драка. В процессе Шафигуллин попытался нанести удар сопернику, но попал в арбитра. Хоккеист «Нефтехимика» был тогда наказан дисциплинарным штрафом до конца игры.

Чеккони, также коснувшийся рукой лица судьи, по ходу игры наказания не получал. КХЛ в итоге также дисквалифицировала его на один матч по той же статье регламента, что и Шафигуллина.

25-летний Шафигуллин провел в нынешнем сезоне 34 матча и набрал 13 (4+9) очков. Воспитанник нижнекамского клуба выступает за «Нефтехимик» с начала карьеры.

«Нефтехимик» по итогам 37 матчей занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 37 очков. «Авангард» с 47 очками в 34 встречах расположился на третьей строчке.

Следующий матч «Нефтехимик» проведет 22 декабря в Магнитогорске против местного «Металлурга», а «Авангард» 20 декабря на выезде встретится с «Локомотивом».