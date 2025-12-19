 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Италия. Суперкубок. Эр-Рияд Болонья Интер Милан 1 4,8 x 3,75 2 1,8 Футбол Германия. Бундеслига. Сезон 25/26 Боруссия Дортмунд Боруссия Менхенгладбах 1 1,5 x 4,7 2 5,8 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Сити Вест Хэм 1 1,2 x 7,3 2 12 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Тоттенхэм Ливерпуль 1 3,4 x 3,75 2 2,05 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ньюкасл Челси 1 2,7 x 3,4 2 2,5 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Эвертон Арсенал 1 6,3 x 4,1 2 1,55 Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Реал Севилья 1 1,2 x 6,7 2 13 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Ювентус Рома 1 1,98 x 3,2 2 4,3 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,87 x 58 2 1,42 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Женщины. Легчайший вес. 5 раундов Кайла Харрисон Аманда Нунис 1 1,62 x 53 2 2,36 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,1 x 69 2 7 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,4 x 59 2 2,95 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,3 x 63 2 3,66

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Спорт⁠,
0

КХЛ дисквалифицировала игрока «Нефтехимика» за удар судье в лицо

КХЛ дисквалифицировала игрока «Нефтехимика» Шафигуллина за удар арбитра в лицо
Форвард нижнекамского «Нефтехимика» Булат Шафигуллин отстранен на одну игру чемпионата КХЛ. Решение принято спортивно-дисциплинарным комитетом лиги за применение силы в отношении судьи в матче против «Авангарда»
Булат Шафигуллин
Булат Шафигуллин (Фото: Сергей Бобылев/ТАСС)

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ отстранил нападающего нижнекамского «Нефтехимика» Булата Шафигуллина на один матч за применение силы в отношении арбитра. Об этом сообщается на сайте лиги.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Нефтехимика» Булата Шафигуллина по п. 1.27 ст. 29 дисциплинарного регламента КХЛ (намеренно применяет физическую силу в любой форме в отношении судьи), — дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу», — говорится в решении КХЛ.

Инцидент, за который наказан хоккеист, произошел 18 декабря во втором периоде матча с омским «Авангардом» (0:3). На 32-й минуте матча между Шафигуллиным и защитником «Авангарда» Джозефом Чеккони завязалась драка. В процессе Шафигуллин попытался нанести удар сопернику, но попал в арбитра. Хоккеист «Нефтехимика» был тогда наказан дисциплинарным штрафом до конца игры.

Чеккони, также коснувшийся рукой лица судьи, по ходу игры наказания не получал. КХЛ в итоге также дисквалифицировала его на один матч по той же статье регламента, что и Шафигуллина.

25-летний Шафигуллин провел в нынешнем сезоне 34 матча и набрал 13 (4+9) очков. Воспитанник нижнекамского клуба выступает за «Нефтехимик» с начала карьеры.

«Нефтехимик» по итогам 37 матчей занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 37 очков. «Авангард» с 47 очками в 34 встречах расположился на третьей строчке.

Следующий матч «Нефтехимик» проведет 22 декабря в Магнитогорске против местного «Металлурга», а «Авангард» 20 декабря на выезде встретится с «Локомотивом».

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Главные заявления Путина по итогам прямой линии

ЦБ снизил ключевую ставку с 16,5% до 16%

Bloomberg сообщил о загадочной трансляции с блогером на сайте Белого дома

«Роснано» обвинило Чубайса и экс-менеджеров в «неразумных инвестициях»

Макрон раскрыл условие кредита ЕС в €90 млрд для Украины

Набиуллина сообщила об отсутствии планов у ЦБ отозвать иск к Euroclear
Авторы
Теги
Екатерина Халимовская
ХК Авангард судьи ХК Нефтехимик дисквалификация КХЛ драка Хоккей

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Материалы по теме
Форвард «Нефтехимика» ударил судью в лицо во время матча КХЛ
Спорт
Глава хоккейного клуба назвал срок решения по снятию с чемпионата России
Спорт
Объявлен окончательный состав участников Матча звезд КХЛ
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 20 декабря
EUR ЦБ: 94,51 (+0,26) Инвестиции, 17:50 Курс доллара на 20 декабря
USD ЦБ: 80,72 (+0,69) Инвестиции, 17:50
Бывшая третья ракетка мира Вавринка завершит карьеру в 2026 году Спорт, 21:09
Орбан пояснил, почему не наложил вето на план помощи Киеву из бюджета ЕС Политика, 21:07
Психолог Асмолов: «Ключевой вопрос в развитии компании — поиск смысла» РБК и Сбер, 21:07
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:06
Фигуристка Петросян выиграла короткую программу на чемпионате России Спорт, 21:03
Роднина оценила шансы Валиевой успешно вернуться на соревнования Спорт, 20:48
В ЕС назвали Мелони «убийцей» плана с кредитом за счет активов России Политика, 20:39
Праздники без последствий
Узнайте, как пить красиво
Пройти интенсив
Польша анонсировала обмен МиГ на антидроновые системы Украины Политика, 20:37
Швеция сочла законным присуждение Нобелевской премии противнице Мадуро Политика, 20:35
«Не будет снижения в режиме автопилота». Что будет со ставкой ЦБ дальшеПодписка на РБК, 20:28
Три человека умерли после отравления в пансионате в Подмосковье Общество, 20:28
КХЛ дисквалифицировала игрока «Нефтехимика» за удар судье в лицо Спорт, 20:23
Опубликованы новые фото из архива Эпштейна. Кто на них оказался? Общество, 20:22 
Судью РПЛ допросили по делу «Торпедо» о подкупе арбитров Спорт, 20:19