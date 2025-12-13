Трамп в окружении женщин. Кто оказался на новых фото из архивов Эпштейна
Демократы из комитета по надзору палаты представителей США опубликовали фотографии из архива Эпштейна. На новых снимках есть Трамп, Клинтон, Гейтс, принц Эндрю и другие. Кто еще запечатлен эти фотографиях — в фотогалерее РБК.
Трамп позирует с группой женщин в цветочных ожерельях.
Эпштейна обвинили в секс-торговле несовершеннолетними, он покончил с собой в тюремной камере. Предполагается, что на свои «вечеринки» Эпштейн приглашал известных политиков и предпринимателей. Снимки, опубликованные демократами из комитета по надзору палаты представителей США, взяты из документов дела против Эпштейна. На ряде фотографий скрыли лица некоторых людей.
Трамп рассказывал, что в середине 2000-х запретил Эпштейну появляться у себя в Мар-а-Лаго, потому что тот «крал» молодых девушек, работавших в спа-салоне при бассейне. Перед этим, в 2004 году, бизнесмены поссорились, предположительно, из-за разногласий в связи со сделкой с недвижимостью в Палм-Бич. В 2002 году Трамп рассказывал, что знает Эпштейна уже 15 лет, а в 1992 году NBC показал репортаж о вечеринке в Мар-а-Лаго, на которой присутствовал Эпштейн.
Имя Трампа фигурирует в опубликованных ранее документах по делу Эпштейна. В них финансист говорит о снимках президента США «с девушками в бикини» у себя на кухне. Также Эпштейн через несколько дней после первой победы Трампа на выборах президента в 2016 году писал, что был в Trump Tower, где расположена штаб-квартира Trump Organization и апартаменты семьи президента, хотя республиканец утверждал, что тогда с финансистом уже не общался. В архиве также есть письма, где собеседники спрашивают у Эпштейна про Трампа или сам финансист дает советы, касающиеся главы государства.
В Белом доме, комментируя публикацию архива, заявили, что эти письма «не доказывают ничего, кроме того, что Трамп не сделал ничего предосудительного». Сам президент говорил, что ему безразлично, опубликованы ли документы по делу Эпштейна или нет.
20 ноября он подписал закон, обязывающий Минюст рассекретить и обнародовать в течение 30 дней весь массив материалов расследования, отметив, что администрации «нечего скрывать». Рассекретить файлы он обещал еще во время предвыборной кампании, однако позже его администрация опубликовала лишь часть ранее известных документов. Закон о полном обнародовании Трамп подписал на фоне публикаций части архива демократами и внутрипартийного конфликта — некоторые республиканцы поддержали публикацию материалов, а также общественное давление.
Трамп и Эпштейн.
Эпштейн сидит кабинете с бывшим советником Трампа Стивом Бэнноном.
Эпштейн и адвокат и профессор Гарвардского университета Алан Дершовиц.
Американский кинорежиссер Вуди Аллен и Стив Бэннон.
Трамп и неизвестная женщина.
Фотография сооснователя компании Microsoft Билла Гейтса на стене в рамке (слева). Также там висят и снимки с другими людьми, их лица скрыли.
Гейтс в 2021 году в интервью CNN выразил сожаление о том, что встречался с Эпштейном. «Было огромной ошибкой тратить на него время», — заявил он. «Я несколько раз обедал с ним, будучи обнадежен его словами о том, что он может мобилизовать несколько миллиардов на поддержку здравоохранения в мире. Когда я увидел, что это далеко от реальности, наши отношения закончились», — добавил Гейтс.
Гейтс и принц Эндрю, младший брат короля Великобритании Карла III.
Принц Эндрю оказался втянут в скандал вокруг Эпштейна после публикации мемуаров Вирджинии Джуффре, работавшей на Эпштейна. Она заявила, что принц трижды вступал с ней в интимную связь, в первый раз это произошло, когда ей было 17 лет. После публикации мемуаров последовала череда судебных процессов. Эндрю отверг обвинения, касающиеся его связей с Эпштейном.
В 2022 году Эндрю заключил с Джуффре мировое соглашение, выплатив ей около £12 млн. Он продолжил настаивать на своей невиновности.
В Букингемском дворце подчеркивали, что остаются на стороне жертв насилия. В связи со скандалом принца Эндрю лишили титулов и выселили из резиденции в Виндзоре.
Гейтс (справа) и неизвестный мужчина.
Эпштейн (посередине) с британским предпринимателем, основателем корпорации Virgin Group Ричардом Брэнсоном (справа) и неизвестным мужчиной.
Упаковка презерватива со стилизованным портретом Трампа и надписью «Я огромен» (I am huge). Как следует из фотографии, презервативы продавались по $4,5 за штуку.
Эпштейн и Бэннон
Эпштейн, Аллен и неизвестная женщина.
Эпштейн с Ларри Саммерсом и его супругой.
Саммерс — американский экономист, бывший министр финансов США (1999–2001; при президенте Билле Клинтоне), бывший главный экономист Всемирного банка (1991–1993). С 2001 по 2006 год возглавлял Гарвард.
В ноябре 2025 года комитет по надзору палаты представителей США опубликовал часть архива Эпштейна, в том числе электронные письма, которыми обменивались Саммерс и финансист. Переписка велась как минимум с 2013 по 2019 год. В ней участники обменивались шутливыми замечаниями о текущих событиях, политических заголовках и высокопоставленных лицах. Темы были разные, от ядерной программы Ирана до решений Трампа во время его первого срока. Как отмечает CNN, в переписке Саммерс допускал «сексистские высказывания», также он обращался к Эпштейну за советом по поводу романтических отношений.
После публикации материалов Саммерс заявил, что ему «очень стыдно за свои действия» и он осознает, какую «боль ими причинил». Экономист назвал ошибкой общение с Эпштейном и заявил, что отойдет от прежней публичной жизни, но продолжит преподавать в Гарварде. По данным Reuters, Саммерс также покинул совет директоров компании OpenAI.
Бывший президент США Билл Клинтон (по центру), Гислейн Максвелл и Эпштейн (оба справа от Клинтона).
Максвелл — британская модель, дочь издателя Роберта Максвелла, владельца одного из старейших издательств мира Macmillan. Сообщница и подруга Эпштейна. Из документов суда следует, что Максвелл управляла особняком Эпштейна в Палм-Бич, где финансист насиловал несовершеннолетних. Следствие установило, что женщина искала и вербовала малолетних жертв для Эпштейна с середины 1990-х. В 2021 году ее признали виновной по пяти из шести обвинений, в том числе в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации. Максвелл приговорили к 20 годам лишения свободы и штрафу $750 тыс.
Что касается экс-президента Клинтона, то комитет по надзору направил ему и его жене Хиллари Клинтон (экс-госсекретарь США; в 2016-м проиграла на выборах президента Трампу) повестки для дачи показаний касательно их отношений с Эпштейном. Супруги отказались это сделать, сообщила в ноябре в соцсети X член палаты представителей США Анна Паулина Луна.
Чета Клинтонов упоминалась в теории заговора, появившейся после самоубийства Эпштейна в тюремной камере. Согласно ей, супруги были замешаны в смерти финансиста.
Трамп в свою очередь заявлял, что публикация материалов по делу Эпштейна раскроет правду о связях демократов, включая Клинтона. По словам республиканца, финансист был «пожизненным демократом», делал пожертвования членам партии и поддерживал отношения с рядом известных представителей Демпартии. 14 ноября американский лидер заявил, что поручит Минюсту и ФБР расследовать предполагаемые связи Клинтона и ряда других лиц с Эпштейном.
