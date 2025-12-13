Трамп в окружении женщин. Кто оказался на новых фото из архивов Эпштейна

Трамп позирует с группой женщин в цветочных ожерельях.

Эпштейна обвинили в секс-торговле несовершеннолетними, он покончил с собой в тюремной камере. Предполагается, что на свои «вечеринки» Эпштейн приглашал известных политиков и предпринимателей. Снимки, опубликованные демократами из комитета по надзору палаты представителей США, взяты из документов дела против Эпштейна. На ряде фотографий скрыли лица некоторых людей.

Трамп рассказывал, что в середине 2000-х запретил Эпштейну появляться у себя в Мар-а-Лаго, потому что тот «крал» молодых девушек, работавших в спа-салоне при бассейне. Перед этим, в 2004 году, бизнесмены поссорились, предположительно, из-за разногласий в связи со сделкой с недвижимостью в Палм-Бич. В 2002 году Трамп рассказывал, что знает Эпштейна уже 15 лет, а в 1992 году NBC показал репортаж о вечеринке в Мар-а-Лаго, на которой присутствовал Эпштейн.

Имя Трампа фигурирует в опубликованных ранее документах по делу Эпштейна. В них финансист говорит о снимках президента США «с девушками в бикини» у себя на кухне. Также Эпштейн через несколько дней после первой победы Трампа на выборах президента в 2016 году писал, что был в Trump Tower, где расположена штаб-квартира Trump Organization и апартаменты семьи президента, хотя республиканец утверждал, что тогда с финансистом уже не общался. В архиве также есть письма, где собеседники спрашивают у Эпштейна про Трампа или сам финансист дает советы, касающиеся главы государства.

В Белом доме, комментируя публикацию архива, заявили, что эти письма «не доказывают ничего, кроме того, что Трамп не сделал ничего предосудительного». Сам президент говорил, что ему безразлично, опубликованы ли документы по делу Эпштейна или нет.

20 ноября он подписал закон, обязывающий Минюст рассекретить и обнародовать в течение 30 дней весь массив материалов расследования, отметив, что администрации «нечего скрывать». Рассекретить файлы он обещал еще во время предвыборной кампании, однако позже его администрация опубликовала лишь часть ранее известных документов. Закон о полном обнародовании Трамп подписал на фоне публикаций части архива демократами и внутрипартийного конфликта — некоторые республиканцы поддержали публикацию материалов, а также общественное давление.