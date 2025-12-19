 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Политика⁠,
0

Швеция сочла законным присуждение Нобелевской премии противнице Мадуро

Мария Корина Мачадо
Мария Корина Мачадо (Фото: Ole Berg-Rusten / Reuters)

Шведская полиция заявила, что не будет проводить расследование по жалобе основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа на Нобелевский комитет за присуждение в 2025 году премии мира венесуэльской оппозиционерке Марии Корине Мачадо, сообщает Agence France Press (AFP).

Ассанж утверждал, что награда нарушает принципы премии, поскольку Мачадо поддерживала кампанию президента США Дональда Трампа против венесуэльского лидера Николаса Мадуро, и назвал присуждение премии «грубым присвоением средств» и «способствованием военным преступлениям».

Представитель шведской полиции Рикард Экман сообщил AFP, что жалоба не содержит информации, указывающей на совершение преступления, и потому предварительное расследование не будет инициировано.

В Белом доме сообщили, что Байден не планирует помиловать Ассанжа
Политика
Джулиан Ассанж

Мария Корина Мачадо — ведущий венесуэльский оппозиционный политик, инженер по образованию. Известна как последовательный критик Николаса Мадуро, выступает за рыночные реформы и приватизацию государственных активов, включая нефтяную компанию PDVSA. В октябре 2023 года с результатом 92,35% победила на праймериз оппозиции, однако в январе 2024 года Верховный суд Венесуэлы запретил ей занимать государственные должности до 2038 года и участвовать в выборах.

Премия мира была присуждена Мачадо норвежским Нобелевским комитетом (он занимается вручением премий мира) за продвижение демократических прав и борьбу за мирный переход от диктатуры к демократии. Мадуро назвал свежую лауреатку «демонической ведьмой Сайоной».

Ассанж был освобожден из британской тюрьмы Белмарш в 2024 году из заключения за публикацию конфиденциальных документов США. Ранее он семь лет провел в лондонском посольстве Эквадора, чтобы избежать экстрадиции в Швецию по обвинениям в сексуальном насилии, которые впоследствии были сняты.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Главные заявления Путина по итогам прямой линии

ЦБ снизил ключевую ставку с 16,5% до 16%

Bloomberg сообщил о загадочной трансляции с блогером на сайте Белого дома

«Роснано» обвинило Чубайса и экс-менеджеров в «неразумных инвестициях»

Макрон раскрыл условие кредита ЕС в €90 млрд для Украины

Набиуллина сообщила об отсутствии планов у ЦБ отозвать иск к Euroclear
Авторы
Теги
Персоны
Софья Полковникова
Швеция Джулиан Ассанж Мария Корина Мачадо Нобелевская премия мира нобелевский комитет полиция
Джулиан Ассанж фото
Джулиан Ассанж
программист, основатель WikiLeaks, журналист
3 июля 1971 года

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Материалы по теме
В Литву прибыл помилованный Лукашенко лауреат Нобелевской премии мира
Политика
В Норвегии начали расследование утечки о победителе Нобелевской премии
Политика
Мадуро назвал «ведьмой» лидера оппозиции, получившую Нобелевскую премию
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 20 декабря
EUR ЦБ: 94,51 (+0,26) Инвестиции, 17:50 Курс доллара на 20 декабря
USD ЦБ: 80,72 (+0,69) Инвестиции, 17:50
Бывшая третья ракетка мира Вавринка завершит карьеру в 2026 году Спорт, 21:09
Орбан пояснил, почему не наложил вето на план помощи Киеву из бюджета ЕС Политика, 21:07
Психолог Асмолов: «Ключевой вопрос в развитии компании — поиск смысла» РБК и Сбер, 21:07
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:06
Фигуристка Петросян выиграла короткую программу на чемпионате России Спорт, 21:03
Роднина оценила шансы Валиевой успешно вернуться на соревнования Спорт, 20:48
В ЕС назвали Мелони «убийцей» плана с кредитом за счет активов России Политика, 20:39
Праздники без последствий
Узнайте, как пить красиво
Пройти интенсив
Польша анонсировала обмен МиГ на антидроновые системы Украины Политика, 20:37
Швеция сочла законным присуждение Нобелевской премии противнице Мадуро Политика, 20:35
«Не будет снижения в режиме автопилота». Что будет со ставкой ЦБ дальшеПодписка на РБК, 20:28
Три человека умерли после отравления в пансионате в Подмосковье Общество, 20:28
КХЛ дисквалифицировала игрока «Нефтехимика» за удар судье в лицо Спорт, 20:23
Опубликованы новые фото из архива Эпштейна. Кто на них оказался? Общество, 20:22 
Судью РПЛ допросили по делу «Торпедо» о подкупе арбитров Спорт, 20:19