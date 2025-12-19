Швеция сочла законным присуждение Нобелевской премии противнице Мадуро

Мария Корина Мачадо (Фото: Ole Berg-Rusten / Reuters)

Шведская полиция заявила, что не будет проводить расследование по жалобе основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа на Нобелевский комитет за присуждение в 2025 году премии мира венесуэльской оппозиционерке Марии Корине Мачадо, сообщает Agence France Press (AFP).

Ассанж утверждал, что награда нарушает принципы премии, поскольку Мачадо поддерживала кампанию президента США Дональда Трампа против венесуэльского лидера Николаса Мадуро, и назвал присуждение премии «грубым присвоением средств» и «способствованием военным преступлениям».

Представитель шведской полиции Рикард Экман сообщил AFP, что жалоба не содержит информации, указывающей на совершение преступления, и потому предварительное расследование не будет инициировано.

Мария Корина Мачадо — ведущий венесуэльский оппозиционный политик, инженер по образованию. Известна как последовательный критик Николаса Мадуро, выступает за рыночные реформы и приватизацию государственных активов, включая нефтяную компанию PDVSA. В октябре 2023 года с результатом 92,35% победила на праймериз оппозиции, однако в январе 2024 года Верховный суд Венесуэлы запретил ей занимать государственные должности до 2038 года и участвовать в выборах.

Премия мира была присуждена Мачадо норвежским Нобелевским комитетом (он занимается вручением премий мира) за продвижение демократических прав и борьбу за мирный переход от диктатуры к демократии. Мадуро назвал свежую лауреатку «демонической ведьмой Сайоной».

Ассанж был освобожден из британской тюрьмы Белмарш в 2024 году из заключения за публикацию конфиденциальных документов США. Ранее он семь лет провел в лондонском посольстве Эквадора, чтобы избежать экстрадиции в Швецию по обвинениям в сексуальном насилии, которые впоследствии были сняты.