Бывшая третья ракетка мира Вавринка завершит карьеру в 2026 году

40-летний швейцарский теннисист Стэн Вавринка объявил, что 2026 год станет для него последним в ATP-туре

Стэн Вавринка (Фото: Zamir Loshi / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Швейцарский теннисист, бывшая третья ракетка мира Стэн Вавринка принял решение завершить профессиональную карьеру в 2026 году. О своем решении он объявил в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).

«Каждая книга должна иметь финал. Пора написать последнюю главу моей карьеры профессионального теннисиста. 2026 год станет моим последним в туре», — написал 40-летний спортсмен.

Он добавил, что хочет бросить себе вызов и завершить путь наилучшим образом, поблагодарив фанатов за эмоции.

Бывшая третья ракетка мира ставит целью в прощальном сезоне вернуться в топ-100 рейтинга ATP, где сейчас он занимает 157-е место.

Вавринка трижды побеждал на турнирах «Большого шлема», причем в каждом из финалов — Australian Open-2014, Roland Garros-2015 и US Open-2016 — брал верх над действующей первой ракеткой мира (испанцем Рафаэлем Надалем и дважды над сербом Новаком Джоковичем). Помимо этого, в его активе еще один финал на Roland Garros (2017), 16 титулов ATP в одиночном разряде, олимпийское золото (2008 в парном разряде) и Кубок Дэвиса (2014).