Политика
Польша анонсировала обмен МиГ на антидроновые системы Украины

Навроцкий: Польша обменяет истребители МиГ на антидроновые технологии Украины
Фото: www.imago-images.de / Global Look Press
Фото: www.imago-images.de / Global Look Press

Варшава передаст Киеву свои истребители МиГ в обмен на украинские антидроновые системы, заявил президент Польши Кароль Навроцкий на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским 19 декабря.

«Этот обмен МиГ на антидроновые системы не противоречит
нашей политике. После решения формальных вопросов, думаю, что этот вопрос будет решен», — сказал польский лидер.

Он добавил, что в ходе обсуждения с президентом Зеленским речь шла о влиянии двусторонних отношений на запуск инфраструктурных и инвестиционных проектов в Польше, связанных с созданием антидроновых систем. Поскольку Украина на сегодня обладает «самым значительным и эффективным в мире» опытом противодействия дронам, Польша должна этим опытом воспользоваться, отметил Навроцкий.

Ранее, в середине декабря, замминистра национальной обороны Польши Цезари Томчик заявил, что Польша планирует поставить Украине до восьми истребителей МиГ-29.

Польша решила создать свою систему защиты, не дожидаясь «стены дронов» ЕС
Политика
Цезари Томчик

В начале ноября в Польше запланировали создать собственную систему защиты от беспилотников, не дожидаясь реализации инициативы ЕС «стена дронов». Томчик сообщил, что планируется использовать новую кредитную оборонную программу ЕС SAFE для финансирования будущей системы, но отказался предоставить подробности.

В Польше ранее замечали беспилотники, нарушающие ее воздушное пространство. Так, в ночь на 10 сентября польские военные сообщили о нарушении воздушного пространства страны. Как позже заявил премьер-министр республики Дональд Туск, речь шла об «огромном количестве российских дронов» — по его словам, границу Польши нарушили 19 БПЛА. Часть из них была сбита.

После Минобороны России предложило Польше консультации, а временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш назвал беспочвенными обвинения Варшавы в адрес Москвы. В начале октября на заседании форума «Валдай» Владимир Путин заявил, что у России нет беспилотников, «которые долетают до Лиссабона».

Авторы
Теги
Егор Алимов
Кароль Навроцкий Владимир Зеленский Польша Украина истребители дроны

