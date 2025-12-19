Орбан пояснил, почему не наложил вето на план помощи Киеву из бюджета ЕС

Виктор Орбан (Фото: Yves Herman / Reuters)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что мог бы наложить вето на кредит Евросоюза для Украины, но сделал так, чтобы Будапешт не участвовал в обеспечении кредита, чтобы не подвергаться давлению крупных стран ЕС. Слова политика привела пресс-служба венгерского правительства на сайте.

Орбан рассматривал возможность наложить вето на совместный заем стран ЕС в поддержку Украины, поскольку для изменения бюджета республики требуется единогласие. Но обсудив свое стремление «со всеми, с кем нужно — с большими парнями» решил, что не стоит наживать «прямых, немедленных и непосредственных врагов» для Венгрии среди крупных европейских держав. «У нас на груди одновременно стояли бы немецкий, французский и итальянский сапоги», — пояснил Орбан.

Поэтому пришлось попытаться, чтобы страну не включили в программу, чего Венгрия и добилась.

Как заявил Орбан, Европейский союз встает на военный путь, беря военный заем для поддержки Украины. Задача Венгрии — сделать все, чтобы другие государства-члены не толкнули ее «на тропу войны».

Орбан также в Х назвал совместные заимствования для Украины «грантами, замаскированными под кредиты, подпитывающими конфликт», подчеркнув, что идея использовать замороженные российские кредиты «мертва».

Саммит ЕС прошел в Брюсселе 18-19 декабря. Страны обсуждали в том числе вопрос финансирования Украины. ЕС одобрил €90 млрд финансирования Украины из общего бюджета на 2026–2027 годы, отвергнув использование замороженных российских активов.

Россия неоднократно заявляла, что помощь Украине только затягивает конфликт. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Евросоюз все равно не откажется от планов использовать замороженные активы России для финансирования Украины, хотя сейчас, по мнению Медведева, Евросоюз «испугался». Президент Владимир Путин 19 декабря подчеркнул, что план использования российских активов серьезно ударит по имиджу еврозоны.