Военная операция на Украине⁠,
0

В ЕС назвали Мелони «убийцей» плана с кредитом за счет активов России

FT: Мелони и Макрон повлияли на отказ от кредита Украине за счет активов России
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Война санкций
Джорджи&nbsp;Мелони
Джорджи Мелони (Фото: Remo Casilli / Reuters)

План с выделением кредита на €90 млрд Украине за счет замороженных в Евросоюзе российских активов был отклонен из-за позиции по этому поводу премьер-министра Италии Джорджи Мелони и президента Франции Эмманюэля Макрона, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Лидеры двух из крупнейших стран ЕС выразили сомнение по поводу того, что их правительства согласятся на финансовые гарантии, которые потребовала Бельгия, чтобы разделить риск возможного погашения кредита. Это, как пишет FT, «сменило настроение». «Мелони была убийцей», — сказал дипломат ЕС, добавив, что Макрон в основном молчал.

Обновленный вариант с выделением кредита за счет российских активов, выдвинутое Германией, было представлено на саммите ЕС вечером 18 декабря. Однако этот план вызвал критику даже у изначально симпатизировавших идее лидеров ЕС из-за своей сложности.

«Что-то столь техническое и неясное напугало лидеров... это было похоже на засаду», — рассказал высокопоставленный дипломат ЕС, знакомый с обсуждениями.

«Использование активов всегда было чем-то вроде волшебства, — сказал один из чиновников ЕС, участвовавших в переговорах. — И это просто оказалось слишком [сложным для реализации]».

По данным FT, лидеры ЕС «в качестве небольшой уступки» канцлеру Германии Фридриху Мерцу согласились «продолжать работу» над возможностью привязки российских активов к кредиту, если Москва откажется компенсировать ущерб Киеву.

В ВСУ сочли недостаточным кредит от ЕС
Политика
Фото:John Moore / Getty Images

О том, что средства России останутся замороженными до этого момента, сам Мерц рассказал после объявления о выделении беспроцентного кредита Украине на 2026-2027 годы за счет бюджета ЕС. Это решение было принято после 17 часов обсуждений, сообщила FT. В обеспечении кредита не будут участвовать Венгрия, Словакия и Чехия.

Макрон уточнил, что Украина будет обязана при использовании выделяемых средств отдавать приоритет закупкам оружия у производителей в ЕС.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил лидеров ЕС, отметив, что выделяемые средства «действительно повышает нашу устойчивость». В то же время Times со ссылкой на экспертов и источник в ВСУ написала, что суммы кредита будет недостаточно для ведения боев в течение года.

12 декабря, в тот же день, когда в ЕС согласовали бессрочную заморозку активов России, ЦБ объявил о подаче иска в Арбитражный суд Москвы к бельгийскому депозитарию Euroclear, где находится большая часть российских активов. Сумма иска превышает 18 трлн руб.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Главные заявления Путина по итогам прямой линии

ЦБ снизил ключевую ставку с 16,5% до 16%

Bloomberg сообщил о загадочной трансляции с блогером на сайте Белого дома

«Роснано» обвинило Чубайса и экс-менеджеров в «неразумных инвестициях»

Макрон раскрыл условие кредита ЕС в €90 млрд для Украины

Набиуллина сообщила об отсутствии планов у ЦБ отозвать иск к Euroclear
