Спорт⁠,
0

Роднина оценила шансы Валиевой успешно вернуться на соревнования

Роднина: «Последние попытки Валиевой выступать на соревнованиях были плачевные»
Трехкратная олимпийская чемпионка заявила, что в первую очередь Валиева сама должна верить в свое возвращение и понимать, что хочет и к чему идет. По словам Родниной, последние попытки Валиевой выступать были достаточно плачевные
Камила Валиева
Камила Валиева (Фото: Артем Иванов / ТАСС)

Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина хочет увидеть фигуристку Камилу Валиеву на соревнованиях после завершения дисквалификации. Об этом она заявила Sport24.

«В первую очередь Камила сама должна верить в свое возвращение и понимать, что хочет и к чему идет. Каких бы сомнений у меня ни было, я хочу хотя бы раз увидеть Валиеву на соревнованиях», — заявила Роднина.

По словам Родниной, за время отстранения Валиева сильно поменялась и изменилась. «Камила на турнирах не присутствовала более трех лет. Ее выступления в шоу — это одна ситуация. Но последние попытки Валиевой выступать на соревнованиях были достаточно плачевные (еще до ее дисквалификации. — РБК)», — добавила она.

В начале октября стало известно, что 19-летняя Валиева планирует возобновить спортивную карьеру под руководством тренера Светланы Соколовской в школе Татьяны Навки. Тренировки в группе Соколовской фигуристка уже начала.

Дисквалификация Валиевой за триметазидин закончится 25 декабря 2025 года. После решения CAS фигуристка потеряла все награды, завоеванные с 25 декабря 2021 года, в том числе золото чемпионата Европы, золотую, серебряную и бронзовую награды чемпионатов России, награды финала и этапов Гран-при России.

Авторы
Теги
Персоны
Иван Витченко Иван Витченко
фигурное катание Ирина Роднина Камила Валиева
Камила Валиева фото
Камила Валиева
спортсменка, фигуристка
26 апреля 2006 года

