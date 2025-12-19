 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Три человека умерли после отравления в пансионате в Подмосковье

Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

Три человека умерли, 15 были госпитализированы в результате отравления в пансионате в Московской области, сообщили в региональном Следственном комитете (СК).

19 декабря постояльцы частного пансионата в Видном обратились с жалобами на самочувствие. «В медицинское учреждение госпитализированы 15 постояльцев с признаками отравления, еще три человека скончались», — рассказали следователи.

Причина смерти пока не установлена.

В региональном Министерстве здравоохранения ранее сообщали об одном погибшем и 19 пострадавших в результате отправления в пансионате. 15 человек были госпитализированы в среднем и тяжелом состоянии, а три человека отказались ехать в больницу.

Следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших массовое отравление постояльцев пансионата (ч. 2 ст. 238 Уголовного кодекса России). По ней грозит лишение свободы до шести лет.

Россиянин погиб от отравления на танкере у берегов Стамбула
Общество
Фото:Lu Zhe / XinHua / Global Look Press

Телеграм-канал Baza пишет, что отравление произошло в частном пансионате «Долголетие» в подмосковном Видном, у всех пострадавших обнаружена кишечная инфекция. Об этом также сообщает телеграм-канал Mash.

РБК обратился за комментарием в пансионат.

Главные заявления Путина по итогам прямой линии

ЦБ снизил ключевую ставку с 16,5% до 16%

Bloomberg сообщил о загадочной трансляции с блогером на сайте Белого дома

«Роснано» обвинило Чубайса и экс-менеджеров в «неразумных инвестициях»

Макрон раскрыл условие кредита ЕС в €90 млрд для Украины

Набиуллина сообщила об отсутствии планов у ЦБ отозвать иск к Euroclear
Авторы
Теги
Софья Полковникова
пансионат Московская область отравление

