Три человека умерли после отравления в пансионате в Подмосковье

Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

Три человека умерли, 15 были госпитализированы в результате отравления в пансионате в Московской области, сообщили в региональном Следственном комитете (СК).

19 декабря постояльцы частного пансионата в Видном обратились с жалобами на самочувствие. «В медицинское учреждение госпитализированы 15 постояльцев с признаками отравления, еще три человека скончались», — рассказали следователи.

Причина смерти пока не установлена.

В региональном Министерстве здравоохранения ранее сообщали об одном погибшем и 19 пострадавших в результате отправления в пансионате. 15 человек были госпитализированы в среднем и тяжелом состоянии, а три человека отказались ехать в больницу.

Следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших массовое отравление постояльцев пансионата (ч. 2 ст. 238 Уголовного кодекса России). По ней грозит лишение свободы до шести лет.

Телеграм-канал Baza пишет, что отравление произошло в частном пансионате «Долголетие» в подмосковном Видном, у всех пострадавших обнаружена кишечная инфекция. Об этом также сообщает телеграм-канал Mash.

РБК обратился за комментарием в пансионат.