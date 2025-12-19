В США закрывали военную авиабазу в Аризоне на фоне сообщений о стрельбе

Авиабазу Люк ВВС США в штате Аризона закрывали примерно на 50 минут на фоне сообщений о стрельбе на территории объекта, сообщает пресс-служба базы в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Примерно в 10:28 утра авиабаза Люк ввела режим блокировки (локдауна) в ответ на сообщение о возможном инциденте с активным стрелком на территории базы. По состоянию на 11:21 утра режим блокировки на авиабазе Люк был снят», — говорится в сообщении.

Специалисты проверили зону, в которой могла происходить стрельба, и не выявили «активной угрозы».

Командир 56-го истребительного крыла Дэвид Беркланд заявил, что авиабаза воспринимает «со всей серьезностью» сообщения о возможных угрозах персоналу, объектам или оборудованию. «Мы применяем <...> меры решительно и на опережение, и сегодня они сработали именно так, как и было задумано», — сказал Беркланд.

Весь ранее отправленный в укрытие персонал вернулся к штатной работе.

