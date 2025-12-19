Путин про Украину, НАТО, экономику, инфляцию и настоящих друзей. Видео
Прямая линия с президентом Владимиром Путиным 19 декабря продлилась 4 часа 27 минут. Глава государства ответил на вопросы о конфликте на Украине, подготовке НАТО к войне с Россией, темпах экономического роста, налоговой политике и инфляции, прокомментировал появление украинского лидера Владимира Зеленского в Купянске и не состоявшиеся планы ЕС по использованию российских активов для помощи Киеву. Кроме того, он оценил число россиян, заключивших контракт с Минобороны, высказался о возможности «новых военных операций», получил приглашение на свадьбу от екатеринбургского журналиста и рассказал о своих настоящих друзьях.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Главные заявления Путина по итогам прямой линии
ЦБ снизил ключевую ставку с 16,5% до 16%
Bloomberg сообщил о загадочной трансляции с блогером на сайте Белого дома
«Роснано» обвинило Чубайса и экс-менеджеров в «неразумных инвестициях»
Макрон раскрыл условие кредита ЕС в €90 млрд для Украины
Набиуллина сообщила об отсутствии планов у ЦБ отозвать иск к Euroclear