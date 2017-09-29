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Микрофинансистам может не хватить «до зарплаты»
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Микрофинансистам может не хватить «до зарплаты»
Газета № 164 (2661) (2909) Финансы, 28 сен, 20:11
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Микрофинансистам может не хватить «до зарплаты»
«Эксперт РА» предсказывает значительное снижение рентабельности МФО
По итогам 2017 года займы «до зарплаты» могут впервые стать убыточным бизнесом для микрофинансовых организаций. Главная причина — ужесточение регулирования со стороны ЦБ. Последствие — уход с рынка многих игроков
Фото: Виктор Коротаев / «Коммерсантъ»

«Рынок (микрофинансирования. — РБК) впервые за несколько лет существенно сократит прибыль из-за регулятивного давления и дефицита капитала на формирование резервов по проблемным микрозаймам «до зарплаты», а сами «МФО из соответствующего сегмента впервые могут показать отрицательный финансовый результат по итогам 2017 года». Об этом говорится в обзоре «Рынок микрофинансирования по итогам первого полугодия 2017 года: рост перед штилем», подготовленном рейтинговым агентством RAEX («Эксперт РА») (есть в распоряжении РБК). «В последние шесть лет микрофинансовый рынок показывал бурный рост прибыли», — говорит ведущий аналитик рейтингового агентства «Эксперт РА» Иван​ Уклеин.

Под микрозаймами «до зарплаты» (payday loans, PDL) регулятор понимает микрозаймы на сумму не более 45 тыс. руб., выданные физическим лицам на срок до двух месяцев. По расчетам «Эксперт РА», на 1 июля 2017 года доля таких займов составляла 24% в совокупном портфеле МФО. «Займы до зарплаты» — наиболее доходный продукт МФО: за пользование такими средствами заемщики в среднем платят 2% в день (более 700% годовых) против 40–70% в сегменте более длинных потребительских займов, следует из обзора.

Ситуация ухудшается

Рентабельность этого сегмента заметно снижается из-за ужесточения Центробанком норм резервирования на возможные потери по ссудам, указано в обзоре. Речь идет о внесении изменений в указание Банка России № 4054-У «О порядке формирования микрофинансовыми организациями резервов на возможные потери по займам». Эти поправки к январю 2018 года обязывают МФО создавать резервы в размере 50% по долгам с просрочкой от одного дня и 100% — по задолженности с просроченными платежами продолжительностью более 90 дней. Ранее резервирование просрочки от одного дня начиналось с 1,5%, от 90 дней — с 15%. Рост резервирования создает дополнительные расходы, которые уменьшают прибыль МФО или ведут к убыткам.

При этом займы «до зарплаты» к этим изменениям наиболее чувствительны, так как во всей линейке займов МФО они наиболее рискованные, указывают участники рынка.

«Займы «до зарплаты» являются высокорисковым продуктом, и новые нормы отражают более адекватную вероятность возврата такого займа», — поясняют и в пресс-службе ЦБ. Но там отмечают, что подходы к формированию МФО резервов на возможные потери по займам обсуждались с рынком и со всеми саморегулируемыми организациями (СРО) МФО на стадии подготовки нормативного акта.

Ситуация усугубляется тем, пишет «Эксперт РА» в своем обзоре, что во втором полугодии 2017 года доля просроченной задолженности в портфелях микрозаймов может резко вырасти: с 45 до 60% от выданного объема займов. Абсолютный прирост на балансе МФО проблемных активов​ до конца года может составить 12–15 млрд руб., прогнозируют аналитики агентства. Причина — сокращение объема цессий (продаж просроченных долгов коллекторам), указано в обзоре. То есть просроченные займы до зарплаты будут оставаться на балансах МФО, создавая дополнительные расходы и давление на прибыль. ​«Повод для отказа от услуг коллекторов — крупные прибыльные игроки рынка искусственно занижали налогооблагаемую базу через нерыночные продажи портфеля компаниям с льготным налогообложением. С введением новых норм резервирования прибыльность теряется, а значит, такие операции теряют свою целесообразность», — поясняет Иван Уклеин.

Общий объем необходимого дорезервирования по микрозаймам «до зарплаты» до 1 января 2018 года аналитики агентства оценивают в 7 млрд руб.

Кроме введения жестких требований по резервированию дополнительные стандарты по управлению рисками для МФО вводят СРО — это тоже требует очень серьезных инвестиций от микрофинансистов. По оценкам участников рынка, речь идет об инвестициях размером минимум 5–10 млн руб. для небольших участников рынка и до 200 млн руб. для крупных компаний с разветвленной сетью подразделений или широким спектром продуктов.

Есть ли выход?

В результате даже довольно крупные по масштабам бизнеса компании будут нуждаться в капитальных вливаниях со стороны собственников, говорится в исследовании. Не все собственники смогут себе это позволить. «Количество игроков будет сокращаться. Мы ожидаем ухода с рынка к середине 2018 года до 800 компаний из действующих 2295 на 1 сентября 2017 года, учитывая, что за восемь месяцев 2017 года реестр МФО даже с учетом новых компаний сократился на 297 позиций», — указано в обзоре.

Альтернативный путь — «переход PDL-компаний в смежные сегменты (ИТ-платформы, франшизы, продажа «конвейерных» решений, более длинные микрозаймы с пониженной доходностью, розничные агентские продажи финансовых услуг)». Более 60% проанкетированных в ходе исследования компаний заявили о наращивании дистанционных выдач своих продуктов. Поэтому в 2018 году ожидается ожесточенная конкуренция на онлайновых каналах по привлечению клиентов и дальнейший рост доли микрозаймов, выданных таким способом, делают вывод авторы обзора.

Мнение рынка

Участники рынка, опрошенные РБК, согласны с выводами RAEX об ухудшении финансового положения компаний, выдающих краткосрочные займы, но они не столь пессимистичны в своих оценках. Они указывают на то, что для крупных игроков возникающее давление на прибыль и капитал не будет критичным. Финансовый директор сервиса онлайн-кредитования «Е заем» Мамука Ризаев предполагает, что для 15–20 крупнейших компаний мало что изменится и их финансовый результат будет положительным. «Те, кто следит за рисками, правильно выстроили бизнес-процессы, продолжат нормально работать», — рассуждает он.

«Лидеры рынка и сегодня резервируют практически 100% портфеля с просрочкой более 90 дней. Во-вторых, доля таких долгов у компаний — лидеров сегмента — вдвое меньше, чем в среднем по рынку», — говорит сооснователь и генеральный директор MoneyMan Борис Батин. В целом, по его мнению, крупные компании, эффективно управляющие рисками, продолжат рост, в том числе за счет перетока заемщиков из более мелких организаций, портфели которых и само количество станет стремительно сокращаться после наступления 2018 года.

«При этом клиентская база с плохой финансовой дисциплиной останется без доступа к легальным ресурсам микрозаймов. На этом фоне возможно расширение теневого рынка кредитования», — предупреждает управляющий директор Национального рейтингового агентства Павел Самиев.

В конечном итоге инвестиционная привлекательность рынка может увеличиться, полагает Иван Уклеин. «По опыту других стран через пять-семь лет после перехода к регулированию МФО резко повышается инвестиционная привлекательность рынка для инвесторов и кредиторов, а также прозрачность и понятность для заемщиков, регулятора и других контрагентов», — резюмирует аналитик.

Автор: Анастасия Криворотова.
Теги: Банк России , регулирование , займы до зарплаты , МФО
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