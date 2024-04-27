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Росавиация призвала авиакомпании помогать пассажирам с багажом в майские

Росавиация призвала сократить недопуск багажа на рейсы в майские праздники
Фото: Надежда Иваницкая / РБК
Фото: Надежда Иваницкая / РБК

Росавиация попросила авиакомпании принять дополнительные меры для стабилизации перевозок в период майских праздников, в том числе свести к минимуму число случаев недопуска багажа на рейсы. Это следует из телеграммы главы ведомства Дмитрия Ядрова, передает ТАСС.

«В целях обеспечения бесперебойных и безопасных перевозок российских граждан авиатранспортом в период майских праздничных дней 2024 года прошу вас принять дополнительные меры», — сказано в телеграмме.

В частности, Ядров попросил авиаперевозчиков оказывать «всевозможное содействие пассажирам в решении спорных ситуаций, связанных с пропуском на борт воздушного судна, следующего с ними багажа и ручной клади».

Также он попросил исключить случаи отказов в пропуске багажа на борт самолета «на основании визуальной оценки его возможного несоответствия параметрам», установленным в российском законодательстве.

Согласно приказу Минтранса, норму бесплатного провоза багажа устанавливает сам авиаперевозчик. Она затрагивает количество мест и вес багажа на одного пассажира воздушного судна. Однако перевозчик не может установить норму по весу менее 10 кг на одного человека.

Кроме того, глава ведомства призвал не допускать длительных задержек рейсов, обеспечить работу call-центров авиакомпаний и аэропортов.

Он попросил информировать пассажиров в случае отмены или задержки рейсов в кратчайшие сроки, взаимодействовать с туроператорами и заказчиками рейсов, а также обеспечить необходимый уровень авиационной безопасности.

РБК обратился за комментарием в Росавиацию.

Согласно производственному календарю, который утвердило правительство, в 2024 году в честь майских праздников россияне будут отдыхать с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая.

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Теги
Росавиация рейсы багаж гражданская авиация
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