Австралия предоставит Украине пакет помощи на $100 млн

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Австралия готовит новый пакет помощи Украине на $100 млн. Об этом сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль в телеграм-канале-

Переговоры о поддержке со стороны Канберры Шмыгаль провел с австралийским вице-премьером — министром обороны Ричардом Марлзом во Львове.

«Половина суммы будет направлена на крупную партию переносных зенитно-ракетных комплексом. Более $30 млн — на беспилотники в рамках «коалиции дронов», а остальная сумма — на другие военные нужды», — написал Шмыгаль по итогам встречи.

Помимо финансовой помощи, Австралия предоставит Киеву боеприпасы класса «воздух-земля».

По словам украинского премьера, поддержка Украины австралийской стороной «уже составляет более $655 млн», большая часть из которой — это военная помощь. О выделении Австралией помощи Украине на $100 млн сообщает и австралийский ABC cсо ссылкой на министра обороны. По данным Канберры, военная помощь страны Украине с февраля 2022 года превысила $880 млн.

В последний раз о представлении помощи Австралией Украине в размере $73,5 млн сообщалось летом 2023 года. Канберра передала Киеву 70 единиц военной техники (28 бронированных машин M113, 14 машин специального назначения, 28 средних грузовиков MAN 40M и 14 прицепов); 105-мм артиллерийские боеприпасы. Часть средств передали в ООН для оказания гуманитарной помощи гражданам Украины.

Москва выступает против поставок оружия Украине. В Кремле неоднократно отмечали, что передача Киеву вооружений может затянуть ситуацию, но не повлияет на итог конфликта.