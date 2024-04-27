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Военная операция на Украине ,  
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Interia сообщила о неэффективности реактивных снарядов GLSDB на Украине

Interia: снаряды GLSDB неэффективны на Украине из-за подавления GPS
Сюжет
Военная операция на Украине
Переданные Украине США реактивные снаряды GLSDB оказались неэффективными на поле боя, поскольку полагаются на спутниковую навигацию, а российские силы успешно подавляют GPS-сигналы, пишет Interia
Фото: saab.com
Фото: saab.com

Американские дальнобойные реактивные снаряды GLSDB (Ground-Launched Small Diameter Bomb), предоставленные Украине в феврале, оказались неэффективными, в том числе из-за подавления GPS-сигналов, пишет польский портал Interia, ссылаясь на заявление замминистра обороны США по закупкам Уильяма Лапланта.

Чиновник на конференции Global Security Forum рассказал, что одно из поставленных Украине вооружений не сработало в боевых условиях. «Некая компания, я не буду говорить, какая, придумала действительно классную идею взять оружие класса «воздух — земля» и сделать его версию наземного базирования в качестве оружия дальнего действия. <...> Оно не сработало по ряду причин, в том числе из-за электромагнитных помех, включая просто боевые условия его применения, TTP (тактику, технику и процедуры), DOTML (доктрину, организацию, обучение и материалы), оно просто не работало в боевых условиях», — цитирует портал Лапланта.

Он добавил, что, поскольку вооружение оказалось неэффективным, его «отложили в сторону». Лаплант не уточнил, о каком именно оружии идет речь, но Interia, исходя из описания, считает, что речь идет о GLSDB.

Politico узнало, когда США передадут Украине реактивные снаряды GLSDB
Политика
Фото:Senior Airman Faith Schaefer / Keystone Press Agency / Global Look Press

GLSDB — специальные снаряды большой дальности для пусковых установок американской разработки. Это разработка американской Boeing и шведской Saab представляет собой высокоточную 113-килограммовую бомбу, к которой прикреплен ракетный двигатель, и запускаемую из наземных пусковых установок, в том числе РСЗО M270 и HIMARS.

Ракетный двигатель поднимает бомбу на значительную высоту, а затем она планирует к цели с помощью GPS и инерциальной навигации. Это дает GLSDB дальность действия до 150 км. Именно то, что эти ракеты полагаются на GPS-навигацию, является их уязвимостью, поскольку российская сторона эффективно применяет средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и подавляет GPS-сигналы.

Из-за траектории полета ракеты она подвергается длительному периоду воздействия средств РЭБ, что повышает вероятность срыва атаки, поясняет портал. Основываясь только на инерциальной навигации, которая рассчитывает место удара на основе минимальной скорости или меньшего положения, полезная нагрузка GLSDB может «значительно промахнуться мимо цели».

GLSDB вошли в американский пакет помощи Украине в феврале прошлого года, однако, по данным Reuters, контракт на начало производства ракет был подписан только в марте, поэтому их передачу Украине пришлось отложить. Politico написала, что Киев может их получить 31 января этого года.

Минобороны России впервые сообщило о перехвате снаряда GLSDB 28 марта. В Белом доме не смогли подтвердить этот факт.

Москва осуждает поставки вооружений Киеву и заявляет, что это только затягивает конфликт, но не изменит его исхода. В Кремле подчеркивали, что в случае появления у Киева более сложных и дальнобойных вооружений может появиться необходимость в «санитарной зоне», чтобы отодвинуть военную инфраструктуру ВСУ на безопасное расстояние от российских границ.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
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