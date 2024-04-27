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Росстат оценил реальные доходы россиян за квартал и пересмотрел за год

Реальные располагаемые доходы россиян за первый квартал выросли почти на 6%
В первом квартале 2024 года реальные располагаемые доходы россиян выросли на 5,8% к уровню годовой давности, сообщил Росстат. Одновременно служба значительно пересмотрела рост показателя за 2023 год
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Реальные располагаемые доходы населения России (то есть денежные доходы с поправкой на инфляцию за вычетом обязательных платежей) в первом квартале 2024 года увеличились на 5,8% к тому же кварталу 2023 года — такую оценку привел Росстат в докладе о социально-экономическом положении России за январь—март. Темпы роста замедлились по сравнению с четвертым кварталом 2023 года, когда реальные располагаемые доходы увеличились на 7% год к году.

Рост доходов произошел на фоне активного увеличения реальных заработных плат — по итогам февраля они стали больше на 10,8%, чем год назад. Это максимальный темп прироста с мая 2023 года, когда зарплаты выросли на 13,3% — рекордно за последние 15 лет. В номинальном выражении среднемесячная зарплата в феврале (наиболее актуальные данные) достигла 78,4 тыс. руб., следует из доклада Росстата.

В то же время реальный размер назначенных пенсий в первом квартале сократился: в январе—марте 2024 года он снизился на 0,1% к аналогичному периоду годом ранее. В рублевом выражении средний размер пенсионного обеспечения составил 20,8 тыс. руб.

Рост зарплат закономерно увеличил долю оплаты труда в структуре денежных доходов населения: в первом квартале 2024 года она достигла 64,6% (+1,8 п.п. по сравнению с аналогичным периодом годом ранее). В этот компонент включаются зарплатный фонд средних и крупных организаций, оценка оплаты труда у малого бизнеса, денежное довольствие военнослужащих.

Вклад доходов от предпринимательской деятельности, социальных выплат и доходов от собственности (в том числе дивидендов, процентов по вкладам), напротив, снизился — до 6,4% (минус 0,3 п.п.), 17,3% (минус 0,8 п.п.) и 6,5% (минус 0,8 п.п.), соответственно.

Предпринимательские доходы россиян достигли максимума с 2014 года
Экономика
Фото:Софья Сандурская / АГН «Москва»

Пересмотр оценки за 2023 год

Росстат заметно пересмотрел уже публиковавшиеся данные по доходам россиян. Так, улучшена оценка реальных располагаемых доходов по итогам всего 2023 года — до 5,8% против объявленных ранее 5,4%. Уточнение связано с корректировкой отраслевой и банковской статистики, отмечается в докладе. Сильное изменение показателей по доходам в ходе пересмотров происходит регулярно, говорили ранее РБК эксперты.

Значительным уточнениям подверглась и поквартальная динамика: в частности, прирост располагаемых доходов в первом квартале 2023 года теперь оценивается Росстатом в 7,3%. Согласно предварительным данным за этот период, опубликованным в мае 2023 года, показатель составлял 0,1%, позже он был скорректирован до 3%, а в докладе о социально-экономическом положении за 2024 год содержалась оценка на уровне 4,4%. Таким образом, по сравнению с первоначально обнародованными данными показатель был скорректирован на 7,2 п.п. в сторону увеличения.

В лучшую сторону были также изменены оценки по динамике реальных располагаемых доходов в третьем квартале 2023 года — с 3,3 до 5,5%, следует из данных Росстата. А данные по второму и четвертому кварталам 2024 года, наоборот, были скорректированы вниз — с 5,2 до 3,3% и с 8 до 7%, соответственно.

Минэкономразвития прогнозирует, что по итогам 2024 года реальные располагаемые доходы вырастут на 5,2%.

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