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Суд арестовал продюсера Reuters за участие в видео соратников Навального

Суд арестовал продюсера Reuters Габова за участие в видео соратников Навального
Суд арестовал до 27 июня продюсера Reuters Константина Габова, его обвиняют в подготовке материалов для ФБК. По статье об участии в экстремистской организации журналисту грозит до шести лет заключения
Константин Габов
Константин Габов (Фото: moscowcourts / Telegram)

Басманный районный суд города Москвы арестовал на два месяца продюсера новостной службы Reuters Константина Габова по обвинению в участии в экстремистском сообществе, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

По статье ч.2 ст. 282.1 УК журналисту грозит до шести лет лишения свободы.

По версии суда, Габов принял участие в подготовке фото- и видеоматериалов для публикации на Youtube-канале соратников Алексея Навального. В пресс-службе отметили, что на этом канале выходят публикации «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, признан иноагентом и экстремистской организацией и запрещен).

В 2020 году Константин Габов работал в Deutshe Welle (признан иноагентом) и писал в том числе о деятельности ФБК. Как пишет «Осторожно, новости», в 2022 году журналист работал на телеканале «Белсат», до этого — на телеканалах МИР и «Москва 24». Reuters не сообщал о задержании своего сотрудника, о работе Габова там известно из публикации суда. ТАСС называет его бывшим продюсером Reuters.

Телеканал «Белсат» вещает из Польши, в 2021 году МВД Белоруссии признало его интернет-ресурсы экстремистским формированием.

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В конце марта по обвинению по той же статье арестовали журналистку Sota Vision (признано иноагентом) Антонину Фаворскую (Кравцову). По версии суда, она готовила материалы для ФБК. Сама журналистка назвала обвинения абсурдными.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
арест Басманный суд экстремистская организация ФБК Reuters
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