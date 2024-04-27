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МЮ пропустил с пенальти в концовке и упустил победу над аутсайдером АПЛ

МЮ пропустил с пенальти в концовке и упустил победу над аутсайдером АПЛ «Бернли»
Встреча против «Бернли» завершилась со счетом 1:1. «Манчестер Юнайтед» забил на 79-й минуте, но на 87-й пропустил с 11-метровой отметки
Игроки &laquo;Манчестер Юнайтед&raquo;
Игроки «Манчестер Юнайтед» (Фото: Michael Regan / Getty Images)

Футболисты «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью с «Бернли» со счетом 1:1 в домашнем матче 35-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

У хозяев отличился Антони (79-я минута). В составе гостей гол на счету Зеки Амдуни (87, с пенальти).

МЮ вел 3:0 в полуфинале Кубка Англии, но смог победить только по пенальти
Спорт
Гарии Магуайр (слева)

«Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 54 очка. «Бернли» с 24 очками расположился на предпоследней, 19-й строчке.

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» 6 мая в гостях сыграет с «Кристал Пэлас», «Бернли» двумя днями ранее примет «Ньюкасл».

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Английская премьер-лига (АПЛ) Манчестер Юнайтед
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