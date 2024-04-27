МЮ пропустил с пенальти в концовке и упустил победу над аутсайдером АПЛ «Бернли»

МЮ пропустил с пенальти в концовке и упустил победу над аутсайдером АПЛ

Встреча против «Бернли» завершилась со счетом 1:1. «Манчестер Юнайтед» забил на 79-й минуте, но на 87-й пропустил с 11-метровой отметки

Игроки «Манчестер Юнайтед» (Фото: Michael Regan / Getty Images)

Футболисты «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью с «Бернли» со счетом 1:1 в домашнем матче 35-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

У хозяев отличился Антони (79-я минута). В составе гостей гол на счету Зеки Амдуни (87, с пенальти).

«Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 54 очка. «Бернли» с 24 очками расположился на предпоследней, 19-й строчке.

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» 6 мая в гостях сыграет с «Кристал Пэлас», «Бернли» двумя днями ранее примет «Ньюкасл».