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«Феминистское антивоенное сопротивление» признали нежелательным

«Феминистское антивоенное сопротивление» признали нежелательной организацией
«Феминистское антивоенное сопротивление» в декабре 2022 года признали иноагентом. Объединение публикует информацию об антивоенных инициативах и протестах
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Минюст России признал нежелательной организацией «Феминистское антивоенное сопротивление» (включено в список иноагентов), следует из обновленного реестра на сайте ведомства.

Согласно реестру, Генпрокуратура признала организацию нежелательной 9 апреля. Статус нежелательной означает, что власти считают, что деятельность организации может представлять угрозу основам конституционного строя России, обороноспособности или безопасности страны. Деятельность таких организаций в России запрещена.

Feminist Antiwar Resistance («Феминистское антивоенное сопротивление», «ФАС») — объединение российских феминисток, которое публикует информацию об антивоенных инициативах и акциях. В декабре 2022 года организацию внесли в реестр иноагентов. Тогда она заверила, что продолжит работу.

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Реестр Минюста начали вести в 2015 году, сейчас в нем 159 организаций. Законодательство России запрещает участвовать в деятельности нежелательных организаций, за это грозит административное наказание, при повторном нарушении — уголовная ответственность с лишением свободы на срок до четырех лет. За финансирование нежелательной организации грозит заключение на срок до пяти лет. Предельное наказание за организацию работы нежелательной организации — срок до шести лет.

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