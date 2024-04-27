Лондон обязуется поддерживать Киев на том же уровне как минимум до конца 2030 года, а также увеличивает внутренние расходы на оборону до 2,5% ВВП, заявил британский премьер. Россия осуждает западную помощь Украине

Риши Сунак (Фото: Benjamin Cremel / Reuters)

Великобритания была первой страной, которая предоставила Украине долгосрочные гарантии безопасности, и теперь обязуется поддерживать Киев на том же уровне по крайней мере до конца десятилетия, заявил британский премьер Риши Сунак в колонке для The Wall Street Journal (WSJ).

«Мы также увеличиваем общие расходы на оборону. Наш новый базовый уровень составляет 2,5% ВВП, вступает в силу немедленно. Это будет означать выделение дополнительных $93,6 млрд в течение следующих шести лет», — сказал он.

Сунак выразил надежду на то, что принятые меры станут «отправной точкой» для всех западных союзников. «Мы должны действовать, чтобы сдерживать наших врагов, защищать наши ценности и обеспечивать наши интересы. Решение увеличить оборонный бюджет доказывает, что, как и всегда, Великобритания готова сыграть свою роль», — подчеркнул премьер.

Ранее Сунак анонсировал крупнейший в истории Великобритании пакет военной помощи Киеву на сумму около $620 млн. По его словам, таким образом с начала конфликта на Украине общая поддержка Лондона достигнет почти $15 млрд, европейские страны перечислили $180 млрд.

Решение премьера Великобритании было принято после одобрения законопроекта о выделении Киеву $60,84 млрд в конгрессе США. Он также предполагает поставку дальнобойных ракет ATACMS. Этот документ не могли согласовать с осени 2023 года. Вашингтон также намерен передать Украине бронетехнику, боевые машины пехоты Bradley, бронетранспортеры M113 и различные боеприпасы, писала Politico.

Россия осуждает западную поддержку Украины, считая, что она лишь затянет конфликт и не изменит его исход. В Кремле также сочли, что одобрение помощи США «еще больше обогатит» Вашингтон и «еще больше разорит» Киев.