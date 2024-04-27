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Военная операция на Украине ,  
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Сунак пообещал помогать Украине как минимум до 2030 года

Премьер Британии Сунак пообещал Украине поддержку как минимум до 2030 года
Сюжет
Военная операция на Украине
Лондон обязуется поддерживать Киев на том же уровне как минимум до конца 2030 года, а также увеличивает внутренние расходы на оборону до 2,5% ВВП, заявил британский премьер. Россия осуждает западную помощь Украине
Риши Сунак
Риши Сунак (Фото: Benjamin Cremel / Reuters)

Великобритания была первой страной, которая предоставила Украине долгосрочные гарантии безопасности, и теперь обязуется поддерживать Киев на том же уровне по крайней мере до конца десятилетия, заявил британский премьер Риши Сунак в колонке для The Wall Street Journal (WSJ).

«Мы также увеличиваем общие расходы на оборону. Наш новый базовый уровень составляет 2,5% ВВП, вступает в силу немедленно. Это будет означать выделение дополнительных $93,6 млрд в течение следующих шести лет», — сказал он.

Сунак выразил надежду на то, что принятые меры станут «отправной точкой» для всех западных союзников. «Мы должны действовать, чтобы сдерживать наших врагов, защищать наши ценности и обеспечивать наши интересы. Решение увеличить оборонный бюджет доказывает, что, как и всегда, Великобритания готова сыграть свою роль», — подчеркнул премьер.

Ранее Сунак анонсировал крупнейший в истории Великобритании пакет военной помощи Киеву на сумму около $620 млн. По его словам, таким образом с начала конфликта на Украине общая поддержка Лондона достигнет почти $15 млрд, европейские страны перечислили $180 млрд.

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Фото:Станислав Красильников / РИА Новости

Решение премьера Великобритании было принято после одобрения законопроекта о выделении Киеву $60,84 млрд в конгрессе США. Он также предполагает поставку дальнобойных ракет ATACMS. Этот документ не могли согласовать с осени 2023 года. Вашингтон также намерен передать Украине бронетехнику, боевые машины пехоты Bradley, бронетранспортеры M113 и различные боеприпасы, писала Politico.

Россия осуждает западную поддержку Украины, считая, что она лишь затянет конфликт и не изменит его исход. В Кремле также сочли, что одобрение помощи США «еще больше обогатит» Вашингтон и «еще больше разорит» Киев.

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Юлия Овчинникова
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