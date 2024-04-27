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Экономика ,  
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В России обновился исторический минимум безработицы

Росстат зафиксировал исторический минимум безработицы в марте на уровне 2,7%
В марте безработица в России составила 2,7%, или 2 млн человек, сообщил Росстат. Этот показатель обновил исторический минимум, который по итогам 2023 года достигал 3,2%
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В марте уровень безработицы обновил исторический минимум и составил 2,7%, или 2 млн человек, говорится в докладе Росстата о социально-экономическом положении страны за первый квартал 2024 года (есть в распоряжении РБК).

По итогам 2023 года среднегодовой уровень безработицы в России составлял 3,2% и был самым низким с начала наблюдения (1992 года), говорил генеральный директор ВНИИ труда Дмитрий Платыгин.

Согласно данным Росстата, численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше составила 75,6 млн человек, из них 73,6 млн человек классифицированы как занятые экономической деятельностью. Остальные 2 млн не имели работы или доходного занятия, находились в поиске и были готовы к трудоустройству в ближайшее время. Доля безработных женщин в марте составила 53,2%. Средний возраст человека, находящегося в поиске работы, составил 38,8 года.

Уровень занятости населения составил 60,9%, среди них доля женщин — 48,7%, говорится в докладе. При этом Росстат зафиксировал более низкий уровень занятости сельских жителей по сравнению с городскими — 54,9% и 62,9% соответственно.

Средняя продолжительность поиска работы у женщин составила 5,8 месяца, у мужчин — 5,4 месяца. Росстат в марте зафиксировал рост на 1,9 п.п. тех, кто искал работу от одного до трех месяцев. По данным ведомства, доля таких безработных составила 28,9%, из них 31,6% кандидатов проживают в городской местности, 24,5% — в сельской. Более 12 месяцев пытались трудоустроиться 12,9% человек.

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Фото:Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
Согласно данным исследования, для поиска работы 22,4% человек обращались в службы занятости населения, 65,6% — к друзьям, родственникам и знакомым. По данным Роструда, по итогам марта на учете состояли 0,5 млн граждан, не занятых трудовой деятельностью. 0,4 млн человек получили статус безработного, из них 0,3 млн человек оформили пособие по безработице.

В ноябре 2023 года глава Центробанка Эльвира Набиуллина называла дефицит кадров основной проблемой экономики России. При этом в регуляторе отмечали поддержание бизнесом высоких темпов роста зарплат.

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Юлия Овчинникова
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