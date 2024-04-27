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В посольстве назвали условие возврата к переговорам с Индонезией о Су-35

В посольстве России назвали условие возврата к переговорам с Индонезией о Су-35
Фото: Марина Лысцева / ТАСС
Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Москва готова вернуться к переговорам о закупке российских истребителей Су-35 Индонезией, если Джакарта сама изъявит такое желание, заявил военный атташе посольства России в Индонезии Максим Лукьянов. Его слова приводит журнал Tempo.

«Могу сказать, что, если Индонезия снова хочет закупить самолеты «Сухой», <...> мы готовы поставлять их в Индонезию, конечно, если будет желание со стороны Джакарты. Мы готовы вести переговоры об этом», — сказал дипломат на брифинге.

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Как отмечает издание, в 2018 году индонезийское Минобороны планировало получить 11 истребителей Су-35 в обмен на поставки аграрной продукции в Россию.

Стоимость контракта, который уже был заключен, составляла $1,14 млрд. Однако процесс затормозился на согласовании в индонезийском Министерстве торговли. Через два года ведомство сообщило, что соглашение так и не было реализовано.

Тогда же начальник штаба ВВС Индонезии Фаджара Прасетьо объяснил отказ от контракта нехваткой средств из бюджета. Взамен индонезийское Минобороны решило закупить французские Dassault Rafale и F-15EX Eagle II производства США. Bloomberg писал со ссылкой на источники, что решение отказаться от сделки с Россией было принято под давлением администрации США: Вашингтон, по их данным, пригрозит Джакарте санкциями.

Закон США «О противостоянии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA) предполагает введение вторичных санкций против тех, кто совершает существенные сделки с предприятиями российской оборонной промышленности. 

Су-35 — многофункциональный российский истребитель поколения 4++. Самолет серийно производится с 2011 года на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе имени Ю.А. Гагарина, на вооружение он был принят в 2017 году. Истребитель способен развивать скорость до 2500 км/ч, имеет на вооружении авиационную пушку ГШ-30-1 и 12 узлов подвески дополнительного вооружения.

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Теги
Индонезия Су-35 продажа оружия поставки оружия истребители США
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