В посольстве России назвали условие возврата к переговорам с Индонезией о Су-35

В посольстве назвали условие возврата к переговорам с Индонезией о Су-35

Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Москва готова вернуться к переговорам о закупке российских истребителей Су-35 Индонезией, если Джакарта сама изъявит такое желание, заявил военный атташе посольства России в Индонезии Максим Лукьянов. Его слова приводит журнал Tempo.

«Могу сказать, что, если Индонезия снова хочет закупить самолеты «Сухой», <...> мы готовы поставлять их в Индонезию, конечно, если будет желание со стороны Джакарты. Мы готовы вести переговоры об этом», — сказал дипломат на брифинге.

Как отмечает издание, в 2018 году индонезийское Минобороны планировало получить 11 истребителей Су-35 в обмен на поставки аграрной продукции в Россию.

Стоимость контракта, который уже был заключен, составляла $1,14 млрд. Однако процесс затормозился на согласовании в индонезийском Министерстве торговли. Через два года ведомство сообщило, что соглашение так и не было реализовано.

Тогда же начальник штаба ВВС Индонезии Фаджара Прасетьо объяснил отказ от контракта нехваткой средств из бюджета. Взамен индонезийское Минобороны решило закупить французские Dassault Rafale и F-15EX Eagle II производства США. Bloomberg писал со ссылкой на источники, что решение отказаться от сделки с Россией было принято под давлением администрации США: Вашингтон, по их данным, пригрозит Джакарте санкциями.

Закон США «О противостоянии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA) предполагает введение вторичных санкций против тех, кто совершает существенные сделки с предприятиями российской оборонной промышленности.