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Олимпийская чемпионка Веснина провела первый матч с 2021 года

Олимпийская чемпионка Веснина проиграла в своем первом матче с 2021 года
Российская теннисистка и хорватка Донна Векич уступили в первом круге турнира WTA-1000 в Мадриде в парном разряде. Веснина не играла с Олимпиады в Токио, где завоевала серебро в миксте
Елена Веснина
Елена Веснина (Фото: Richard Heathcote / Getty Images)

Олимпийская чемпионка Рио-де-Жанейро в парном разряде Елена Веснина провела первый матч с 2021 года.

В первом круге турнира категории WTA-1000 в Мадриде Веснина и хорватка Донна Векич уступили американскому дуэту Кэролайн Долхайд / Дезире Кравчик со счетом 2:6, 1:6.

Во втором круге Долхайд и Кравчик сыграют с российско-итальянским дуэтом Людмила Самсонова / Лючия Бронцетти.

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Веснина в декабре прошлого года объявила о возвращении в теннис в 37 лет. Она говорила о желании сыграть на Олимпиаде в Париже.

Веснина — победительница трех турниров «Большого шлема» в парах, а также вице-чемпионка Олимпиады в Токио в смешанном дуэте с Асланом Карацевым.

Всего на счету Весниной три титула WTA в одиночном разряде и 18 — в парном. В одиночном разряде россиянка поднималась до 13-го места в мировом рейтинге, в парном была первой ракеткой мира.

Веснина приостанавливала карьеру в 2018 году в связи с беременностью, вернулась на корт в 2021-м, но после Олимпиады в Токио больше не играла. В мае 2023-го Веснина родила вторую дочь.

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Иван Витченко Иван Витченко
теннис Елена Веснина
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