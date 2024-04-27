Тысячи испанцев вышли на акцию в поддержку премьер-министра Педро Санчеса

В Испании на митинг в поддержку премьера Педро Санчеса вышли тысячи людей

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Тысячи испанцев вышли на митинг в центре Мадрида в поддержку премьера страны Педро Санчеса в разгар коррупционного скандала, в котором замешана его жена. Супругу политика заподозрили в коррупции и торговле влиянием.

Организатором митинга выступила Испанская социалистическая рабочая партия (PSOE), Санчес является ее лидером с 2014 года. Партия поддержала его и попросила не уходить в отставку.

«Мы не можем позволить Испании сделать шаг назад. Более того: мы не позволим Испании сделать шаг назад», — отметила вице-президент испанского правительства Мария Хесус Монтеро, которая также вышла на митинг. Она осудила «грязную войну» против Санчеса.

24 апреля премьер-министр заявил, что отменил все запланированные на ближайшие дни мероприятия, чтобы обдумать возможность своей отставки. Окончательное решение Санчес пообещал принять к 29 апреля и объявить на специальном брифинге.

В тот же день, когда Санчес отменил все мероприятия, началось предварительное судебное расследование по делу Бегонии Гомес, супруги премьер-министра. Она подозревается в использовании своего положения для лоббирования частных интересов.

Так, ее фонд IE Africa Center, которым Гомес руководила в 2020 году, заключил некое спонсорское соглашение с туристическим холдингом Globalia. В результате последний получил субсидии на спасение входящей в его структуру авиакомпании Air Europa в размере €475 млн, выделенных в рамках программы стран ЕС по помощи бизнесу во время пандемии.

Иск против Гомес подала связанная в прошлом с ультраправыми политиками антикоррупционная группа Manos Limpias («Чистые руки»).