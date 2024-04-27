Даниил Медведев c победы стартовал на «Мастерс» в Мадриде
Российский теннисист Даниил Медведев вышел в третий круг турнира ATP серии «Мастерс» в Мадриде.
Во втором круге 28-летний Медведев, посеянный на турнире под третьим номером, победил итальянца Маттео Арнальди, 36-ю ракетку мира, со счетом 2:6, 6:4, 6:4.
Медведев, как один из сеяных, начал турнир в Мадриде сразу со второго круга. Его следующим соперником будет американец Себастьян Корда (25-й номер посева).
Медведев сейчас занимает четвертое место в рейтинге АТР. За карьеру он выиграл 20 титулов ATP в одиночном разряде.
Турнир в Мадриде с призовым фондом €7,87 млн завершится 5 мая. Он относится к категории «Мастерс», престижнее только турниры «Большого шлема» и Итоговый турнир ATP.
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