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В Москве спустя 12 лет раскрыли убийство девушки в Измайловском парке

В Москве раскрыли убийство девушки в Измайловском парке 12-летней давности
Фото: СК России по г. Москве
Фото: СК России по г. Москве

Следственный комитет раскрыл убийство девушки в московском Измайловском парке, совершенное в 2012 году, сообщила пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

Дело было возбуждено по ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса (убийство), которая предусматривает до 15 лет лишения свободы. Согласно его материалам, 1 января 2012 года подозреваемый избил и задушил девушку в Измайловском парке на северо-востоке Москвы. Жертва умерла на месте.

Следствие полагает, что причиной поступка подозреваемого стали личные неприязненные отношения.

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Фото:Сергей Петров / news.ru / Global Look Press

На начальном этапе расследования установить личность подозреваемого не удалось. Тогда были назначены экспертизы, в том числе молекулярно-генетические. Как пояснили в СК, провести такое исследование к моменту совершения преступления было невозможно.

Экспертиза показала, что девушку убил мужчина. Следователи проверили его по базам и выяснили, что биологические материалы принадлежат мужчине, которому уже исполнился 61 год.

Подозреваемого задержали. В ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения, уточнили в СК.

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Москва убийство Следственный комитет
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